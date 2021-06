TV-viikon valinta: Dome Karukosken elokuvat ovat olleet kilttejä ja pehmeitä – Maailmalla ohjaajan tyyli muuttuu karuksi

★★★★

The Beast Must Die.

Ohjaus Dome Karukoski, 2021

Totta kai Elina Knihtilä esittää Isle of Wightin kartanon palvelijaa. Olihan Fitzgeraldin Kultahattu-romaanissakin suomalainen kodinhoitaja! Sarjan ensiosien perusteella on epäselvää, miten tärkeäksi rooli kohoaa. Harvoinhan Knihtilä seinäkukkaseksi jää. Muuta suomalaista? Tappajan kartanon uima-altaalla on jäljitelmiä Eero Aarnion Kuplatuolista. Muuten Dome Karukosken kuusiosainen sarja The Beast Must Die on peribrittiläinen. Tuottajana on Ridley Scottin yhtiö Scott Free. Päärooleissa näkyy tuttuja elokuva- ja tv-tähtiä. Aihe pohjautuu englantilais-irlantilaisen Cecil Day-Lewisin rikosromaaniin vuodelta 1938. Näyttelijä Danielin isä oli runoilija, joka kirjoitti jännäreitä salanimellä Nicholas Blake. Pedon on kuoltava suomennettiin 1994.

Sarjassa on hienoja näyttelijöitä, kuten Geraldine James kartanon matriarkkana ja Richard Harrisin poika Jared autohurjastelijana. Tunnettu on myös Billy Howle, joka esittää Day-Lewisin dekkarisarjan etsivää, tässä kollegan kuolemasta traumatisoituneena. Hypnoottisin, magneettisin ja intensiivisin on kuitenkin päähenkilöä näyttelevä Cush Jumbo. Frances on ala-asteen opettaja, joka muuttaa identiteettinsä päästäkseen murhaajan jäljille. Alkuperäisromaanin erikoisuutena pidetään lapsihahmojen merkittävää osuutta dekkarissa. Karukosken versio onneksi säilyttää senkin.

Aiemmin romaani on filmattu kolmesti. Argentiinalaisen Barreton elokuva ehti jo 1952, Wakerellin englantilainen tv-jakso 1968, ja Chabrolin arvostettu ranskalaisversio Tämän miehen on kuoltava 1969. Dome Karukoskella juoni ja asetelmat pysyvät, mutta päähenkilö onkin nyt nainen.

Ohjaajan kiltti ja pehmeä leima saa kyytiä. The Beast Must Die on kovaksikeitettyä Karukoskea. Tehosteissa korostuu uhkaava rutina kuin laivanrungolla myrskyaallokossa. Eksyksissä ollaan ja suojasatamaa etsitään. Karu ja koruton jännäri poukkoilee kutkuttavasti. Katsoja odottaa, mitä tuleman pitää.