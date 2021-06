Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Taas takuuvarma portugalilainen

Viiniarvio

Portada Reserva Red 2018, Portugali, 10,99 €

Juuri sopivasti kesän alkuun löytyi jotain uutta Portugalista. Grillaushommiin se on hyvä uutinen, koska portugalilaiset punaviinit pelaavat grillatun ruuan kanssa hienosti yhteen. Portadan Reserva on ainakin minulle uutuus ja kun perusversiokin on ihan ok, tästä voinee odottaa enemmän.

Tuoksu on täynnä hyvin kypsiä tummia marjoja, kirsikkaa, mustaherukkaa ja karhunvattua. Paahteisessa tuoksussa on myös selkeästi tammisuutta, ja tämä viini kannattaisi viilentää hieman, jotta se olisi vähän alle 20 asteinen tarjottaessa. Tuoksu ei ehkä aukea kuin avaamalla pullo vähintään tuntia aikaisemmin, mutta viilennys vähän helpottaa paahteisuutta.

Maku on runsaan marjaisa, aika tuoreita marjoja, enemmän mansikkaista kuin mustaherukkaista. Ja lisäksi selkeä makeus tuntuu jälkimaussa, mikä tekee viinistä aika pehmeän. Tein kuitenkin grillauksen sijaan ylikypsää lammasta korvasienien kera ja Portadan makeus väistyi ruuan seurassa. Viinin marjainen maku nousi paremmin esiin ja se sopisi kyllä grillatulle possulle sekä kanalle ja miksei myös maustetummalle ruualle. Hyvin käyttökelpoinen tuote kesän illallisille, eikä mikään kallis.