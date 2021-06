Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkola loistaa jälleen elokuvataivaalla palmun katveessa

Kokkolalaislähtöisen Juho Kuosmasen ohjaama elokuva Hytti nro 6 on valittu Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjaan tavoittelemaan Kultaista palmua. Kun kysymys on yhdestä maailman merkittävimmästä elokuvatapahtumasta ja sen kruununjalokivestä, voi jo tätä vaihetta pitää voittona. Lisäksi elokuvan tuottaja Jussi Rantamäki on kokkolainen.

Miesten yhteinen elokuvataival on jatkunut jo reilut kymmenen vuotta, ja parivaljakko on ehtinyt jo käydä valloittamassa Cannesia. Edellinen menestys oli kokkolalaisesta nyrkkeilijä Olli Mäestä kertova elokuva Hymyilevä mies, joka voitti sarjansa pääpalkinnon. Silloin Kokkolassa koettiin suuri kansanjuhla, kun elokuva sai ensi-iltansa Kokkolan Meripuistossa. Paikalla oli pari tuhatta elokuvan ystävää nauttimassa kulttuurista.

Se antoi osviittaa, että yhteistyö palkittaisiin pääsyllä festivaalin pääsarjaan. Rosa Liksomin Finlandia-palkittu kirja on inspiroinut Kuosmasta julkaisusta lähtien. Mielenkiintoinen tieto on se, että uuden elokuvan käsikirjoitus oli jo alulla, kun Hymyilevää miestä kuvattiin.

Merkitys Suomen elokuva-alalla, koko Kokkolalle ja vähän laajemminkin tälle seudulle on iso. On tiedossa, että Juho Kuosmasella ja Jussi Rantamäellä on vahva tunneside Kokkolaan. Epäilemättä Kokkolan kaupungillakin riittää ymmärrystä asian markkinarvon suhteen. Kulttuurin arvo on hyvin monitahoinen.

Tällaista positiivista julkisuutta ja osaamista kannattaa tietysti vaalia ja tukea. Ja varsinkin kun on kysymys elokuvan tekijöistä, jotka aidosti tunnustautuvat kokkolalaisiksi ja tuovat synnyinkaupunkiaan esiin. Myös foley-äänitaiteesta vastaava Heikki Kossi jopa asuu ja työskentelee Kokkolassa.

Elokuvantekijät lupaavat, että filmi esitetään Kokkolan Kinojuhlilla syyskuussa ennen varsinaista ensi-iltaa. Kuosmanenhan on Kokkolan Kinojuhlien taiteellinen johtaja. Tässä on suuren maailman meininkiä ja keskipohjalaisilla on mainio mahdollisuus osallistua siihen.