Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lukioiden paremmuudella on merkitystä nuorten tulevaisuudelle – Vertailu ei kuitenkaan kerro kaikkea

STT:n tekemä lukioiden rankkaus kiinnostaa kouluja, opiskelijoita ja vanhempia. Keskipohjalaislukioista oman alueen kolmen kärjessä ovat Kannuksen lukio, Toholammin lukio ja Kokkolan suomalainen lukio. Tässä kohtaa on syytä muistuttaa, että Keskipohjanmaa-lehden vaikutusalue on nimikkomaakuntaa laajempi. Pohjois-Pohjanmaan puolella lukioita on niin paljon, että listan kärkikahinoihin on vaikea päästä.

Koulujen henkilökunnalle menestyminen on tärkeä ja kannustava tieto. Voi listaus antaa masentavaakin tietoa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että lukiovertailu ei kerro aivan kaikkea. Kaikkein parhaimpiin lukioihin on jo niin korkeat pääsyvaatimukset, että lähtökohdat menestymiselle ovat paremmat kuin "tavallisessa" koulussa.

STT:n lukiovertailussa verrataan ylioppilaskirjoitusten pakollisten aineiden arvosanoja lukionsa kolme vuotta sitten aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. Tämä kertoo enemmän lukioiden vaikutuksesta opiskelijoidensa oppimistuloksiin kuin pelkkien yo-tulosten vertailu, jossa taas korostuisivat lukiot, joihin tulee sisään lähinnä jo valmiiksi hyvin menestyneitä opiskelijoita.

Vertailun yksi heikkous on se, ettei eroja yläkoulujen arvostelukäytännöissä ole otettu huomioon. Ylioppilaskokeet arvostellaan valtakunnallisesti, joten niiden tulokset ovat siten vertailukelpoisia keskenään. Yläkouluissa sen sijaan samanlaisella osaamisella voi käytännössä saada eri koulussa eri arvosanan, sillä kukin opettaja antaa arvosanansa itsenäisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lukio antaa tärkeän pohjan tulevaisuuden opinnoille eikä sen yleissivistävää merkitystäkään pidä vähätellä. Useimmat nuoret valitsevat lukionsa maantieteen ja kodin sijainnin perusteella. Erikoislukioihin lähdetään kauemmaksikin, koska esimerkiksi Kaustisen musiikkilukion kaltaista opinahjoa ei ole kaikkialla.

Pelkän paremmuusjärjestyksen lisäksi on syytä miettiä keinoja kehittää lukiopetusta. Nuorilla eri puolilla Suomea pitää olla hyvät mahdollisuudet menestyä jatko-opinnoissaan. Opiskelemaan on vaikea päästä ja jokainen ansaitsee mahdollisuuden unelmiensa ammattiin.