Lue Elokuva-arvio ja katso videoblogi: Lee Danielsin persoonallisessa elämäkertaelokuvassa Billie Holidayn liekki palaa – Kino Keskipohjanmaassa Dome Karukosken virtuaalitervehdys ja leffasuosikkinsa kertoo Kokkolan BioRexin teatterityöntekijä Heidi Riutta

The United States vs. Billie Holiday. Ohjaus Lee Daniels. Käsikirjoitus Suzan-Lori Parks Johann Harin kirjan pohjalta. Kuvaus Andrew Dunn. Pääosissa Andra Day, TrevanteRhodes, Garret Hedlund. 130 min. K16. BioRex, Pietarsaari. Ennakkonäytös.

★★★★

Billie Holiday (1915-1959) oli merkittävimpiä jazz-laulajia. Uran laadukkain huippu nähtiin 1930-luvun lopulla. Lyhyeksi jääneen elämän aktiivikausi sisältää musiikinlajin hienoimpia levytyksiä. Holiday – eli Lady Day, niin kuin häntä kutsuttiin – sai säestäjikseen aikansa merkittävimpiä jazz-muusikoita. Myöhäiskaudenkin tuotanto, kun ohjelmisto ei ollut solistin tasolla tai levytyksissä käytettiin isoja jousiorkestereita, tai kun huumeet olivat vieneet äänestä terää, elää laulajan pettämättömän omaleimaisissa tulkinnoissa.

Holidayta on kutsuttu sekä kapinalliseksi että uhriksi. Traagisuutta vaiheista löytyy. Tyttö raiskataan kymmenvuotiaana ja oma äiti ajaa prostituutioon teini-ikäisenä. 1940-luvulla puoliso tarjoaa ensikosketuksen heroiiniin. Lady Day kuolee vain 44-vuotiaana maksakirroosiin. Kuolinvuoteellakin FBI ahdistelee ja pyrkii käräyttämään laulajan huumeista.

Lee Danielsin persoonallisessa elämäkertaelokuvassa Billie Holidayn liekki palaa. Mikään elämä ei ole vastoinkäymisten summa. Poikkeuksellinen lahjakkuus ja monipuolinen tuotanto kertovat saman kuin Edith Piaf: Jumalani, miten olen elänyt! Heikki Kossin huipputiimi on tehnyt foley-äänet tähänkin elokuvaan.

The United States vs. Billie Holiday onnistuu todistuksena taiteilijan elämänjanosta. Se ei käännä parhaita päiviä päällimmäisiksi, vaan näyttää, kuinka Holiday ihonvärin vuoksi syrjittynä ja miesten huonosti kohtelemana naisena sittenkin pystyi luomaan uran ja olemaan oma itsensä. Draamassa on siteeksi keksittyä, mutta pääkohdat, ne uskomattomimmatkin, ovat faktaa.

Nimihenkilöä esittävällä Andra Dayllä on aiemmin ollut elokuvissa vain pieniä pistäytymisiä. Debyytti pääosassa, vieläpä tosielämän kuuluisuuden tulkkina, on verraton saavutus. Grammy-palkitun laulajan levy-ura alkoi vuonna 2015. Ihastelin elokuvassa Dayn puhetta, jossa jo kuului Billie Holidaylle tunnusomainen kähinä. Luulin silti, että lauluosuudet tulivat alkuperäislevyiltä. Väärin. Andra Day onnistuu omalla äänellään häikäisevästi. Ilmankos hän keksi taiteilijanimenkin Lady Dayltä. Rooli oli ansaitusti Oscar-ehdokkaana.

Merkittävä mies tarinassa on TrevanteRhodesin esittämä Jimmy Fletcher, joka todellisuudessakin sekä ihaili Holidaytä että varjosti tätä peiteroolissa FBI:n agenttina. Rhodes tekee tässäkin vaikutuksen, kuten Oscar-elokuvassa Moonlight. Garret Hedlund viiksekkäänä FBI-pomo Anslingerina ei vakuuta samalla tavalla. Osaan olisi paremmin sopinut joku taitava luonnenäyttelijä kuin Hedlundin tapainen jo nimekäs tähti.

Filmissä kuljetaan edestakaisin Holidayn ratkaisevilla vuosikymmenillä. Pesäero tavanomaisiin ”biopiceihin”, elämäkertaelokuviin, otetaan pitkänä jatkumona filmatussa kohtauksessa, jossa eri-ikäiset Billiet risteävät. Jakso on taiten toteutettu ja Andra Day heittäytyy siihen huimapäin. Nuoruudesta välähdyksenomaisina kumpuavat traumat, kuuluisimman laulutulkinnan StrangeFruitin innoitusta myöten, antavat varsin uskottavan selityksen laulajan ongelmille.

Musiikki on pääosin tuttua Billie Holidayta: All of Me, Ain’tNobody’s Business, Lady Sings the Blues. Mukana on myös pari uutta laulua. Andra Dayn ja RaphaelSaadiqinTigress and Tweed päivittää Billien nykyrytmeihin. Charlie Wilsonin ja Sebastian Kolen laulama The Devil & I GotUp to Dance a SlowDance on nimensä mukaista, bluesahtavaa ja sielukasta paholaisen gospelia, ajaton klassikko jo ensikuulemalta.