Palvelualoilla työskentelevien keskipalkka on noin 2 500 euroa kuukaudessa ja esimerkiksi toimistotyöntekijöillä noin 2700 euroa kuukaudessa. Mutta tosi asia on, että valitettavan moni ei yllä näihin keskipalkkoihin. Suurin tekijä on, että vaikka tuntipalkat ovat työehtosopimusten mukaisia, ei työtunteja saada riittävästi ja tulotaso nippanappa riittää elämiseen. Koronapandemia on myös ollut valitettavan iso tekijä monella työtuntien vähenemiseen tai kokonaan loppumiseen esimerkiksi palvelualoilla.

Hyvin moni kokkolalainenkin elää pienten tuntien tai muun työllisyystilanteen takia noin 1000 eurolla kuukaudessa. Myös me itse kuulumme heihin. Noin tuhannesta eurosta maksetaan ensin asuminen, puhelin- ja sähkölaskut ja sitten sillä maksetaan ruoka itselle ja mahdolliselle perheelle. Ja lopulla pitäisi maksaa mahdollisesti bensa autoon, lasten harrastukset, vähän kivaa juhannuksena ja jouluna, silloin tällöin ehkä kampaajakin. Meilläkin olisi halua mm. syödä kotimaista lähellä tuotettua ruokaa, mutta valitettavasti lompakko tulee vastaan ja on valittava edullisin tuote. Välistä joutuu jättämään kesän jätskit tai terassit koska ei yksinkertaisesti ole kymmentä euroa ylimääräistä käyttää. Kaikki isommat ostokset täytyy suunnitella pitkälle etukäteen ja säästämään useamman kuukauden palkasta. Kaikki tulo mitä tulee, myös varmasti menee.

Mutta kuinka kaupunki voisi huolehtia vähävaraisista? Ensimmäisenä nostamme esille kohtuuhintaisen asumisen. Kokkolan tulee panostaa monimuotoiseen asumiseen. Kohtuuhintaisia asuntoja tulee rakentaa lisää ja niitä tulee olla kattavasti ympäri Kokkolaa. Toimiva joukkoliikenne koko Kokkolan alueella, jotta ilman autoakin on mahdollista käydä kaupassa, koulussa ja töissä. Joukkoliikenne, joka mahdollistaa myös vuorotyöläisten liikkumisen. Terveydenhuollon maksujen on pysyttävä kurissa, jotta hoitoon hakeutuminen ei ole hinnasta kiinni. Jokaisen tulee saada hoitoa ja hoivaa. Myös edulliset harrastetilat sekä mahdollisuudet ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa.

Monilla tulee elämäntilanteita, joissa tulotaso tippuu hetkellisesti tai jopa pitemmäksikin aikaa. Kokkolan tulee olla kaupunki, joka ottaa huomioon kaikki kuntalaiset eri elämäntilanteissa.