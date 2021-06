Kuntavaaliehdokkaan mielipide: On jo nyt kiitoksen aika

Äänestys on meneillään. Mitäs kokkolalaiset, jospa me näyttäisimme Suomen kunnille, että me olemme paras kunta: osaamme äänestää, haluamme itsemme parhaitten joukkoon. Kaikki uurnille, vanhukset, keski-ikäiset ja nuoret. Eikö olisi suuri kunnia olla tässä äänestysasiassa ykkösluokkaa, parasta A-ryhmää. Kaikki ikäryhmät innolla mukaan luomaan haaveestani totta! Ehdokkaita on mistä valita.

Nytpä ei moitita nuoria. Heidän kannattaa ajatella tulevaisuutta. Niin moni joutuu jättämään kotiseutunsa työn perässä. Tulevaisuus tässäkin asiassa on täällä Kokkolassa tai jossain aikanaan koulutuksen tarjoamassa paikassa nimenomaan työmaailmaa silmällä pitäen. Heidän vuoronsa päättäjinä alkaa ensin äänestämällä. Äänestäminen on tapa joka kannatta oppia. Näinhän se esimerkiksi on, kun olet nuorena oppinut jotain, se kantaa läpi elämän.

Tässäkin asiassa olisi tietenkin mukava palkita. Minusta palkinto teille äänestäjille on hyvä edustaja hoitamaan teidän etuanne kaikkien kuntalaisten parhaaksi. Ei edustajan omaa etua.

Urheilutermejä käyttäen: mukava olla ykkönen, mutta ei toinenkaan sija ole huono. Minustakin on sitten hyvä olla ylpeä kokkolalainen, kun näin yksinkertaisella tavalla saamme kunnallemme julkisuutta. Jokainen pitää tykönään huolen, jotta kaikki, joilla on oikeus äänestämiseen, käyttävät sen oikeuden.

Lopuksi toivoisin, että äänestyksen tulokseksi saamme yhteistyökykyisen valtuuston. Tavoite on kaupungin ja asukkaiden parhaaksi.