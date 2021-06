Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Mittasuhteet syytä laittaa kohdilleen erityisesti vaalien alla – On tärkeää, että aamiaiskohuun tuli selvyys

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) aamupalakohu laantunee, kun asiaan saatiin verottajan linjaus. Eduskunnan kyselytunnilla torstaina aamupalatapaus herätti vielä runsaasti kysymyksiä ja pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Marinkin alkoi näyttää hermostuksen merkkejä. Kyselytunnillakin esiin tullut kuittien tinkaaminen voi olla mitätön yksityiskohta, mutta turha kuitteja ja niiden sisältämiä tietoa ruokaostosten sisällöstä on salatakaan.

Maailmalla vastaavat kohut eivät ole harvinaisia oli vaaleja tai ei. Vuosi sitten käytiin kiivasta keskustelua keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Katri Kulmunin esiintymiskoulutuksesta. 90-luvulla suosittu ruotsalaispoliitikko Mona Sahlin joutui luottokorttijupakan vuoksi eroamaan. Lista eritasoisista kohuista on pitkä eivätkä mittasuhteet ole aina tekojen kanssa oikeasuhtaisia. Asiat vain tuppaavat olemaan sellaisia, miltä ne näyttävät.

Marinin aamupalakorvaukset ovat olleet jo tovin iso uutisaihe. Kyselytunnin vastauksessaan Marin puolusti toimintaansa toteamalla noudattaneensa valtioneuvoston kanslian antamaa ohjeistusta, joka on ollut samanlainen myös aikaisemmille pääministereille. Vastaus on ihan asiallinen, sillä onhan pääministerin voitava luottaa kanslian ja virkamiesten ohjeisiin.

Valtioneuvoston kanslian tulkinnan mukaan aamiaistarvikkeet ja kylmät ateriat olisivat olleet osa pääministerin verovapaata asuntoetua. Summa ei vajaan puolentoista vuoden aikana ole mikään järisyttävä, mutta asioiden on tärkeää mennä oikein. Vaikka Marin onkin noudattanut virkamiesten ohjeita, viime kädessä hän on tietysti itse vastuussa tekemisistään, vaikka tuskin ministerillä on mahdollisuutta perehtyä kaikkien saamiensa ohjeistusten laintulkintaan.Iltalehden uutisoinnista lähti liikkeelle rumba, jonka seurauksena asia selvitettiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuloverolain mukaan pääministerin tehtävään liittyvä asuntoetu siihen kuuluvine palveluineen ei ole veronalaista tuloa. Epäselvyyttä oli perjantaihin saakka kuitenkin siitä, onko myös julkisuuteen noussut ateriaetu tällainen etuus. Nyt asiaan on saatu vastaus. Verottajan mukaan ateriaetuus virka-asunnolla Kesärannassa on verotettavaa tuloa.

Ei voi välttyä ajatukselta, että asia on haluttu nostaa esiin nimenomaan vaalien alla. Sitä on syytä pohtia, ovatko mittasuhteet oikeat ja eikö olisi vaalien kannalta olennaisempiakin asioita kohuttaviksi. Joka tapauksessa on hyvä, että asiassa toimitaan oikein. Yhden puolueen, ehdokkaan tai asian nostamiseen tikun nokkaan vaalien lähellä täytyy olla journalismissakin perustelut. Pääministeri on tietysti erityisen merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa ja hänen toimintansa täytyy kestä tarkastelu.