Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kesäloma on nyt myös tarpeellinen kaikille lapsille ja nuorille – Koronavuoden huonot seuraukset on torjuttava

Lapset ja nuoret ovat kesälomansa ansainneet. Näin on varmasti normaalistikin, mutta koronavuoden jälkeen vapaus ja ulkoilma maistuvat. Pienen koululaisten elämässä vuosi tai lähes puolitoista vuotta korona-aikaa on valtavan pitkä jakso elämässä.

Kun lapsi on viettänyt elämänsä ensimmäisen kouluvuoden pandemian aikana, ovat koulumuistot hyvin toisenlaisia kuin kenelläkään muulla. Elämää on leimannut etäkoulu ja monenlaiset koronaan liittyvät säännöt rajoituksineen. Meidänkin alueellamme monet lapset ja nuoret ovat kokeneet myös koronakaranteenin, mikä on muuttanut elämää jopa verrattuna "normaaliin" korona-aikaan.

Nuoret ovat viettäneet elämänsä tähtihetkiä koronan varjossa. Monet harrastukset ovat olleet pois ohjelmasta, koulua on käytyä myös etänä ja monet tapahtumat ja tilaisuudet on peruttu. Myös lapsi tarvitsee ystäviä. Nuorten elämässä kavereiden kanssa ajan kuluttaminen on kaikkina aikoina kuulunut asiaan. Yksinäisyys ja sosiaalisten kontaktien puute ovat aivan oikeita ongelmia.

Viikonloppuna peruskoulun, lukion tai ammattiopiston päättäjäisiä vietettiin poikkeuksellisesti. Kaikesta huolimatta katukuvassa näkyi pieniö ja isompia juhlijoita. Kevätjuhlat näkyivät myös vanhempien sosiaalisen median päivityksissä. Päättäjäisten iloa ja vanhempien ylpeyttä pandemia ei pystynyt viemään, vaikka toki moni olisi mielellään juhlinut isomminkin. Ulkona ja puistoissa oli lauantai-iltana väkeä liikkeellä runsaastikin vähän paikkakunnasta riippuen.

Lasten ja nuorten hyvinvointi tai itse asiassa pahoinvointi on puhuttanut koko koronavuoden. Perheissä ongelmat kärjistyvät ja tietynlaiset tukiverkot saattavat jäädä puuttumaan poikkeuksellisissa oloissa. Lasten ja nuorten tilanteisiin ja tarpeisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota koronakriisiin vastaamisessa ja sen jälkihoidossa, toteaa lasten oikeuksia ja hyvinvointia koronaepidemian jälkihoidossa pohtinut työryhmä toisessa raportissaan. STM:n työryhmä on huolissaan siitä, että pitkittyvä kriisi vaikuttaa syvästi jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Kyse ei ole tilapäisestä epämukavuudesta vaan siitä, että pitkittynyt ongelmallinen tilanne seuraa pitkään.

Työryhmän puheenjohtaja Esa Iivonen muistuttaa, että koronakriisillä on huomattavat sukupolvivaikutukset (STM:n julkaisu 18.1.2021). Iivonen on oikeassa sanoessaan, että koko yhteiskunnan tasolla on vahvistettava lasten ja nuorten tulevaisuuden uskoa ja turvallisuuden sekä osallisuuden kokemuksia arjessa.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus huolenpitoon kaikkina aikoina. Tänä vuonna kesäloma on ansaittu ja tarpeellinen. Kunpa kaikissa perheissä nuorimpien tarpeet menisivät edelle, kun kesää vietetään.