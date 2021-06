Kokkolan merivartioasema sai uuden työrukkasen, joka on varustettu nykyaikaisella tekniikalla ja siinä on erinomainen suorituskyky – Katso video



Merivartiosto on ottanut käyttöön uuden 15 metriä pitkän alumiiniveneen, joka korvaa 30 vuotta palvelleen kumiveneen.

Kokkolan merivartiostolle alkukesä on ollut rauhallinen. Meripelastus- ja avustustehtäviä on ollut kymmenen, mikä on edellisvuosia hieman vähemmän.