Seppo Luokkalan MM-kolumni: Ei makeaa mahan täydeltä

Kun pää oli auki, jouduttiin seuraavaa maailmanmestaruutta odottamaan 16 vuotta. Kultaa tuli Bratislavasta 2011 ja samassa paikassa juhlittiin sitten kahdeksaa vuotta myöhemmin. Jos sunnuntai-illan huikea huipentuma olisi päättynyt jälleen Suomen eduksi, olisi MM-kiekko ja siinä menestyminen kärsinyt inflaation.

Aivan loistavasti Leijonat jälleen MM-jäällä pärjäsi. Moni vastustaja oli liikkeellä selvästi meikäläisiä kovemmilla rostereilla. Suomi otti hopeaa ja osoitti, että joukkuetta on sangen hankala voittaa.

Samoin voi todeta, että hankala on nykyisin otteluita voittaa ylipäätään. Maaleja tehdään yhä vähemmän, kun pienemmätkin osaavat puolustaa entistä paremmin. Valmennusosaaminen vaikuttaa ja vaikea on kiekkoa reppuun laittaa, kun 600 kiloa lihaa peittää maalia.

Kaksien peräkkäisten MM-kisojen leijonamiehistöissä oli paljon yhteistä. Jukka Jalonen kokosi joukkueet ujostelematta vähemmän kokeneista liigapelaajista sekä KHL:n ja SHL:n miehistä. Aiempina vuosina norkoiltiin vielä kisojen jo käydessä NHL:n suuntaan, josko sieltä saataisiin kaikkien hyväksymiä nimimiehiä pelastamaan joukkue.

Tuoreimmat kisat ovat osoittaneet, että menestystä voi tulla ilman isoimpia starojakin. Yhtenäisesti ”meidän peliä” toteuttava miehistö on toimivampi kuin yksilöistä väsätty koostumus. Sama ilmiö on tuttu mm. Venäjän joukkueesta. Harvakseltaan on punakone hyrrännyt parhaalla tavalla, kun mukana ovat olleet liki kaikki isoimmat tähdet. Näin kävi myös Riikan kisoissa.

Erojakin kahdella peräkkäisillä kisoilla toki oli. Kevään 2019 joukkue valmistautui tehtäväänsä viikkokaupalla pelaten melkoisen määrän harjoitusotteluita. Kävivätpä ”Mörkö” ja kumppanit näytillä jopa syrjäisessä Kokkolassakin.

Tautipelon ja -vaaran väijyessä ei treenipelejä nyt pelattu yhtä EHT-turnausta lukuunottamatta. Vaan eipä niiden puuttuminen isommin tuloksessa näkynyt. Joukkue oli MM-kuplassa kuitenkin pitkään ja hioutui yhdessäollen upeaksi ryhmäksi.

Leijonien jatkuva menestyminen MM-kisoissa virittää kiekkoilusta kiinnostuneen kansan ensin olympiamoodiin ja sitten kevään 2022 kotikisoihin. On aika helppo uskoa, että lippukauppa käy kuumana kun sen aika on.

Kisathan pelataan ensisijaisesti Tampereelle valmistuvassa hulppeassa hallissa. Täytyy vain toivoa, ettei Jääkiekkoliitto ota korkojen kanssa koronan tuomia tappioita takaisin kotikisojen törkeällä hinnoittelulla. Sen SJL on takavuosina tarvittaessa osannut.

Loppuun vielä pieni havainto Latvian kisoissa puhuttaneeseen asiaan. Lauantai-iltana ehti sopivasti välierän päälle katsomaan Tampa Bayn ja Carolinan ottelua. Latviassa olisi pelattu kisat alusta loppuun kolmella kolmea vastaan, jos sääntöjen NHL-tulkintoja olisi noudatettu. Niin rankasti sai vastustajaa murjoa ja hidastaa MM-kisoissa.

Joskus aikoja sitten tilanne oli täysin päinvastainen.