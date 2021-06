Tartunnat ovat kääntyneet nopeasti laskuun Soiten alueella – "Juhannukseen mennessä voidaan olla perustasolla, jos ihmiset malttavat olla kirmaamatta kaikkiin kesätapahtumiin"

Koronavirustartunnat ovat kääntyneet Soiten alueella nopeasti laskuun. Keski-Pohjanmaan alueellinen viranomaistyöryhmä linjasi maanantaina, että Soiten alue siirtyy epidemian leviämisvaiheesta takaisin alemmalle tasolle, eli niin sanottuun kiihtymisvaiheeseen.

Linjaus tuo joitakin muutoksia myös alueellisiin suosituksiin.

Edeltävien kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu 29 koronavirustartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 37,7. Se tarkoittaa, että 100 000 asukasta kohti on vajaat 38 tartuntatapausta.

Valtaosa uusista tartunnoista todetaan jo valmiiksi karanteenissa olevilta. Viime viikolla koronavirusnäytteitä otettiin noin 1350, ja niistä positiivisia oli 0,4%.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Soiten ylilääkäri Marko Rahkonen kertoo, että vielä on ennenaikaista sanoa, vaikuttaako päättäjäisviikonloppu koronatilanteeseen jotenkin.

Tartunnat ovat kuitenkin olleet voimakkaassa laskussa jo viikkojen ajan.

"Viime viikon aikana todettiin 5 tartuntaa, edellisellä 24, sitä edellisellä 64, ja sitä edellisellä 104. Eli rauhoittuminen jatkuu."

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

THL:n tilannekuvan perusteella Soiten alueella jo hieman yli puolet ihmisistä on saanut ensimmäisen rokoteannoksensa. Toisenkin annoksen on saanut jo 13,6 prosenttia.

Hitaampaa rokottaminen on ollut Pohjanmaalla, esimerkiksi Kokkolan naapurissa Pedersöressä, jossa vasta 40 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksensa.

Rahkosen mukaan myös testaaminen on palautunut tautipiikkiä edeltävälle tasolle.

Mikäli hyvä kehitys jatkuu, Soiten alue palaa epidemian perustasolle Rahkosen mukaan ennen juhannusta.

"Kun rajoitustoimia lähdetään purkamaan, perustasoa kohti mennään asteittain. Se vaatii, että muistamme edelleen perusasiat epidemian torjunnassa. Kaikkiin tapahtumiin ei kannata kirmata nyt saman tien. Jos ihmiset malttavat olla nyt vielä rauhassa, niin juhannuksen tienoilla voitaisiin olla jo perustasolla.

Syksyyn mennessä rokotesuoja alkaa olla jo hyvällä tasolla Keski-Pohjanmaalla. Nyt rokotetaan jo kolmikymppisiä, joten syyskuussa heilläkin on jo toisen piikin ajankohta.

"Mitä se koronan jälkeinen normaali sitten tarkoittaa, on hyvä kysymys. Mutta toivoisin, että laajoista maskisuosituksista päästään syksyyn mennessä eroon. Kahden piikin suoja kun tehoaa viruksen variantteihinkin."

Syksyn myötä hengitystievirukset tekevät paluun. Mutta jos väestö on laajalti rokotettu, laajoja rajoitustoimia ei enää tarvita.

"Ennustaminen on vaikeaa. Huonompaan päin muutos on aina nopea, ja siksi toivon malttia."

Alueelliset suositukset säilyvät pääosin ennallaan, mutta kevenevät harrastustoiminnan ja kuntien ylläpitämien tilojen osalta.

Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella edelleenkään järjestettäväksi sisätiloissa. Ulkona kokoontumissuositus on korkeintaan 20 henkilöä. Sisätiloissa suositellaan käytettäväksi maskeja ja noudattamaan turvavälejä.

Ryhmissä tapahtuva harrastustoiminta suositellaan siirrettäväksi ulkotiloihin. Sisätiloissa pitää edelleen noudattaa kahden metrin turvavälejä.

Aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa sallitaan korkeintaan 10 hengen ryhmissä, ulkotiloissa korkeintaan 20 henkilön ryhmissä. Lasten ja nuorten kohdalla sen sijaan rajoitukset ovat hieman väljemmät: ryhmätoiminta sisätiloissa sallitaan korkeintaan 20 henkilön ryhmissä ja ulkotiloissa korkeintaan 50 henkilön ryhmissä.

Kontaktilajien harjoittelua ei suositella edelleenkään. Sarjapeleissä, otteluissa, turnaustoiminnassa ja esityksissä sekä katsomon yleisömäärässä tulee huomioida AVI:n kokoontumisrajoitukset sekä hygieniaohjeistukset.

Lasten ja nuorten leiritoiminnassa noudatetaan THL:n suosituksia.

Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat voidaan avata koronaturvallisuusohjeet huomioiden.

Nuorisotilat, kirjastot ja kuntien ylläpitämät kuntosalit ja vastaavat toiminnot voidaan avata koronaturvallisuusohjeet huomioiden.

Etätyösuositus pidetään ennallaan. Tarpeetonta matkustamista ulkomaille suositellaan edelleen välttämään.

Ravintoloiden rajoituksista ei päätä aluehallintovirasto, vaan hallitus. Viime viikon lopuksi hallitus linjasi, että koko Suomessa on edelleen voimassa esimerkiksi tanssikielto sisätiloissa.

Keski-Pohjanmaalla rajoitukset ovat muuta maata tiukemmat edelleen: Ruokaravintoloiden sisätiloissa saa olla käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista, sallittu aukioloaika on aamuviidestä iltakahdeksaan. Anniskelu on sallittu klo 9–19.

Anniskeluravintoloissa eli käytännössä baarissa saa olla käytössä vain puolet asiakaspaikoista, ja anniskelun on päätyttävä jo iltakuudelta.

Nämä alueelliset suositukset ovat voimassa 15.6. saakka.

Kaikki alueelliset koronavirustilanteen määräykset ja suositukset listataan Soiten koronasivustolla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärästä on rajoitettu 10 henkilöön sisätiloissa ja ulkotiloissa rajoitus on 50 henkilöä. Nämä kokoontumisrajoitukset ovat voimassa niin ikään kesäkuun puoliväliin saakka.

Muokattu klo 12:12: lisätty tieto ravintoloiden rajoituksista.