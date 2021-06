Kaisa Hahdon kolumni: Keparissa minusta tuli toimittaja ja vuosiksi kokkolalainen, mutta nyt on aika kokeilla jotain muuta

Aloitin Keskipohjanmaassa kesätyöt aikoinaan, kun olin juuri palannut Suomeen työharjoittelusta Ranskasta. Sitä ennen olin opiskellut vuosia Oulussa. Muistan, miten ihanan kotoista oli muuttaa Kokkolaan. Kotimaakunnan tuttu meininki ja mentaliteetti tuntuivat lepuuttavilta sen jälkeen, kun oli seikkaillut vieraalla kielellä vieraassa kulttuurissa (pätee vähän myös Ouluun).

En kai ajatellut jäädä pysyvästi. En ollut varmaksi suunnitellut edes sitä, että minusta tulee toimittaja. Kaksitoista vuotta Kokkolassa kuitenkin vierähti, Keskipohjanmaan palkkalistoilla vielä kauemmin. Tuli aina uusia, innostavia työtehtäviä – sivussa minusta tuli toimittaja. Välillä tehtiin huikeaa viikkolehti Poretta, myöhemmin työskentelin myös Alma-vetoisessa isossa sunnuntaitoimituksessa ja Lännen Median yhteistoimituksessa. Vuosien mittaan saatiin aikaan valtavan paljon tärkeän tuntoisia ja kunnianhimoisesti toteutettuja juttuja, joissa oli huipputason kuvia. Useimmiten oli myös tosi hauskaa. Mukavia ja mahtavia olivat sekä työkaverit, pomot, lukijat että haastateltavat. Haluan kiittää teitä kaikkia.

Olen ollut mukana puhtaasti Keskipohjanmaan toimituksen käytännön töissä taas helmikuusta lähtien, vaikkakin puoliaikaisesti ja täysin etänä. Olen saanut taas huomata, miten tärkeä ja läheinen lehti on yhteisössään. Keskipohjalainen mentaliteetti on jälleen tuntunut kotoisalta. Siinä on aivan erityisen ihanaa vähäeleinen, mutta leppoisa humoristisuus, joka on kaikessa läsnä. Itseä ei oteta liian vakavasti. Maailmassa hirveintä on se, kun ollaan liian vakavissaan itsensä kanssa.

Minulla on ollut aina vimmaa vaihteluun, itsensä kehittämiseen ja haastamiseen. Siispä olen haastanut itseni muutokseen, joka tuntui juuri nyt tarpeelliselta. Teen tällä erää viimeistä työviikkoa Keskipohjanmaassa. Siirryn lennosta toisaalle töihin, mutta tulevaisuudessa on paljon myös kutkuttavan (tai kauhistuttavan) auki.

Vaikka en ole muutamaan vuoteen asunut enää Keski-Pohjanmaalla ja vaikka pitkään työskentelin käytännössä eri yhteisöissä, silti tuntuu dramaattiselta ja haikealtakin. Onneksi keskipohjalaisuus säilyy sieluntilana, vaikka muualla olisikin.