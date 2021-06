Lukijan mielipide: Kokkolan kaupungin päätökset ihmetyttävät Krunnin mökkiläisiä

Kokkolan kaupunki on päättänyt pistää vuosimaksun Poronluodonkarin, eli tuttavallisemmin Krunnin, laituripaikoille. Hinta on mökkiläisiltä 230 euroa vuodessa. Ja mitä sillä saa? Sillä saa laituripaikan, jossa ei oikeastaan ole laituria, kun kaupunki ei niitä ole korjannut. Tämän lisäksi on käynyt ilmi, että paikkoja ei riitä kaikille mökkiläisille ja samoja paikkojakin myydään moneen kertaan.

Hinta on muuten saman verran kuin laituripaikan hinta Helsingin keskustassa. Helsingissä vuosimaksulla saa ilmaisen juoksevan veden ja sähkön, Krunnissa näitä ei luonnollisesti saa, kun kyseessä on ulkosaari 10 kilometrin päässä mantereesta. Lisäksi nyt näyttää siltä, että tilapäisiltä laituripaikan tarvitsijoilta mitään maksua ei peritä.

Lisäksi täytyy muistaa, että mökkiläiset tietenkin maksavat kiinteistöveroa, joten tämä ei ole ainut maksu, mitä mökin omistus saaressa vaatii. Veroilla ja maksuilla voisi odottaa saavansa jotain palveluita. Kaupungin työntekijää ei tiettävästi koskaan ole nähty saarella tekemässä mitään huoltohommia, mitä voisi odottaa jo pelkillä kiinteistöveromaksuilla saavan, saati nyt sitten kun vuosimaksuja aletaan perimään. Mökkiläiset ovat aina hoitaneet huoltotoimet itse, esimerkiksi kaivon ja vessojen siisteyden. Lisäksi saarelle on kesäisin tuotu lampaita, joka on ollut hyväksi havaittu tapa pitää saaren aluskasvillisuus puhtaana ja punkit loitolla.

Toinen asia on sitten se, että tästä muutoksesta ei ole tiedotettu mökin omistajia. Eli joillekin mökkiläisille tämä uusi maksupoliitiikka on tullut kokonaan yllätyksenä, ja tietoja on muutenkin saanut onkia puskaradion kautta ja jonottelemalla kaupungin puhelinvaihteessa. Näinä aikoina, kun tieto kulkee salamannopeasti, niin ehkei olisi ollut liikaa vaadittua tiedottaa tästä asiasta ja tehdä se myös selväksi kaikille mökkiläisille, puhumattakaan, että tästä olisi voinut järjestää jonkinlaisen keskustelutilaisuuden ennen päätöksentekoa. Jotain kunnioitusta kaupunkilaisia kohtaan voisi osoittaa.

Kaupunki laittaa myös saarivieraille kummia uusia sääntöjä. Ensiksi, laiturissa ei vastedes saa yöpyä veneessä. Krunni on määritelty suojasatamaksi, mutta kovalla tuulella ei sieltä siis enää kannata turvaa etsiä. Toiseksi, satama-altaassa ei saa enää uida. Tämä vaikeuttaa asioita, kun useimpien mökkiläisten saunat ovat satama-altaan ympärillä, mutta kaupunki varmaankin rakentaa nyt sitten hiekkarannan kun rahaa tulee kassaan? Näillä toimilla kaupunki aloittaa nyt vielä kunnon holhouksen.

Mökkien omistajat ovat toki keskimäärin melko vanhoja, mutta ei me vielä ihan järkeämme olla menetetty ja näistä uusista säännöistä on vaikea järkeä hakea.

Tässä ollaan kuitenkin pienen asian kanssa tekemisissä, missä euromääräiset summat ovat pienet. Miksi siis hermostua tästä? Pari asiaa tulee mieleen. 1) Tämä herättää huolta siitä, mitä muuta tietoa kaupunki pimittää meiltä asukkailta? 2) Onko isommat asiat päätetty yhtä surkealla tiedottamisella ja päätöksenteolla?

Nyt voi olla hyvä aika miettiä näitäkin kun matkaa äänestyskoppiin.