Kannuksessa kirjasto aukeaa normaaliin lainaustoimintaan tiistaina, Kitinvaparin kuntosali aukeaa keskiviikkona – Kannuksen Kesäpäivät siirtyvät myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Kannuksen kaupungin valmiusryhmä kokoontui maanantaina päättämään uusista koronalinjauksista. Kannuksessa kirjasto avataan normaaliin lainaustoimintaan heti tiistaina. Asiakkaita muistutetaan edelleen koronarajoituksista, mutta nyt kirjoja pääsee jo itse valitsemaan hyllyistä. Myös lehtisali avataan.

Kitinvaparin kuntosali avataan käyttäjille keskiviikkona. Kuntosali on asiakkaiden käytössä myös viikonloppuisin, mutta on huomioitava, että viikonloppuisin siisteys on käyttäjien vastuulla. Uimahalli pysyy edelleen kiinni, sillä altaat on tyhjennetty ja niissä tehdään perusteellisia kunnostustöitä. Seuraavan kerran uimahalliin pääsee uimaan elokuun alussa.

Nuorisotilat avataan myös lähiaikoina. Nuoret ovat pitäneet yhteyksiä verkossa ja pääsevät vielä kohtaamaan toisiaan kasvotusten Ylärille ennen kesätaukoa.

Kaupunginvirasto pysyy suljettuna 14.6. saakka. Senkin jälkeen suositellaan ennakkoon tehtävää ajanvarausta, mikäli on asiaa virastoon. Työntekijöillä on edelleen voimassa etätyösuositus.

Isompien tapahtumien osalta tilanne on edelleen haastava. Yli 50 hengen kokoontumisia ei suositella, mutta rajatuilla alueilla se on mahdollista. Tälle viikolle suunnitellut Kannuksen Kesäpäivät siirtyvät myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.