Kuntavaaliehdokkaiden mielipide: Yrityksille luotava toimintaedellytyksiä

Elinvoimainen kunta edellyttää elinkeinoelämän ja kunnan hyvää yhteistyötä. Kasvun turvaamiseksi on elintärkeätä, että yritykset voivat hyvin ja luovat lisäarvoa niin paikallisesti kuin kansallisestikin. Erityisesti pandemian jälkeen, joka monin tavoin on vaikuttanut kunnan talouteen, on tärkeää, että kunta tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön, joka kutsuu sekä yrittämiseen että yritysten haluun ja kykyyn panostaa toimintaansa, investoida ja palkata työvoimaa. Tämä koskee sekä PK-yrityksiä että suurempia yrityksiä. Kunnan on luotava toimintaedellytykset yrityksille niiden koosta riippumatta. Monimuotoinen yrityskenttä luo lisäarvoa, joka näkyy myös työllisyyden kasvuna.

Yritysten toimintaedellytyksiä luodaan mm. siten, että kunta huomioi elinkeinoelämän tarpeet ja kilpailukyvyn päätöksenteossa. Suunnittelu- ja lupaprosessien on oltava joustavia ja niiden on tuettava uusien yritysten etabloitumista ja yritysten kehittämistä. Elinkeinoelämän tahti on erittäin nopeaa, eikä yritysten kehittyminen saa pysähtyä kunnan joustamattomuuden takia.

Osaavan työvoiman saanti on elinkeinoelämän kehittymisen ehto. Osaamisen tarpeet muuttuvat ajan myötä ja kunnan on otettava aktiivinen rooli osaavan työvoiman houkuttelemiseksi. Kunnan vetovoimaisuus vaikuttaa, mutta lisäksi on myös syytä panostaa alueelliseen yhteistyöhön. Saavutettavuus ratkaisee vientialueemme kehityksen jatkossa. Tarvitsemme toimivan infrastruktuurin ja joustavat juna- ja lentoyhteydet. Tässä yhteydessä alueen kunnilla tulee olla aktiivinen, mutta myös tulevaisuuteen suuntaava rooli.

Tahdomme että Kokkolan kaupunki aktiivisesti kehittää toimintaedellytyksiä elinkeinoelämälle ja investoinneille ja vahvan yritysyhteistyön sekä alueellisen yhteistyön kautta luo mahdollisuuksia ja visioita, jotka tuovat lisäarvoa ja kehitystä tulevaisuudessa. Tätä tarvitaan erityisesti nyt pandemian jälkeen, kun maan on päästävä jälleen jaloilleen.