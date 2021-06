Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Soite teki merkittävän päätöksen – Kaustiselle lähes 50 uutta vuokra-asuntoa

Keski-Pohjanmaan maakunnan yksi kruununjalokivistä on oma päivystävä keskussairaala Kokkolassa. Soite on viime vuosina investoinut merkittävästi ”sairaalanmäelle” ja erityisesti erikoisairaanhoidon tarpeisiin.

Oli erittäin antoisaa osallistua viime maanantaina (31.5.21) Kaustisen kunnan edustajana Soiten hallituksen kokoukseen. Tuolloin hallitus teki Soiten valtuuston päätösten ja linjausten mukaisesti meille kaustislaisille historiallisen merkittävän päätöksen. Tämäkin päätös osaltaan todistaa kaikille epäilijöille Soiten valtuuston, hallituksen ja virkamiesjohdon yhteisestä, vahvasta tahtotilasta järjestää kaikkia palveluita mahdollisimman lähelle jokaista maakuntamme ihmistä!

Kokouksessa Soiten hallitus valitsi yhteistyökumppanin, joka rakennuttaa Soitelle välivuokrauskohteet Kaustiselle, Seniori ja Kehva kuntalaisillemme. Soite on markkinakartoituksella hakenut investoijaa (joka on samalla vuokranantaja) joka vuokraa tilat Soitelle edelleen vuokrattavaksi. Välivuokrausjärjestelyä hyödyntäen myös asukkaiden vuokratasoa saadaan alennettua koko talon elinkaaren ajaksi. Asukaskohtaisen vuokran tulee asettua KELA:n eläkkeensaajien enimmäisasumismenojen puitteisiin.

Näin toimien ei kunta eikä Soiten joudu esim. velkarahalla rakentamaan näitä tuiki tarpeellisia kohteita. Hienoa on myös hankkeiden myötä kuntaamme syntyvät uudet työpaikat, sekä hyvällä onnella rakennuttaja löytää kohteiden urakoitsijat (rakentajat) vähintäänkin omasta maakunnastamme.

Valitun yhteistyökumppanin sekä kohteiden rakennuttajan tuli olla valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) nimeämä yleishyödyllinen yhteisö ja kohteiden vuokrauksen tulee täyttää ARA:n asettamat edellytykset. Kaustiselle valittiin yhteistyökumppaniksi MVH, jonka kanssa aloitetaan suunnittelu 2 vuokra-asuntokiinteistön rakentamisesta. Samassa pykälässä päätettiin myös Kokkolan 35-40 asunnon välivuokrauskohteen yhteistyökumppaniksi valita LAKEA.

Kaustiselle tulee ikäihmisten senioriasumiseen 25–30 asuntoa/kotia sekä kehitysvammaisten tehostettuun palveluasumiseen 15 asuntoa/kotia (molemmat omissa kiinteistöissään). Näille asumismuodille on kovasti kasvavaa kysyntää ja tarvetta Kaustisella. Asunnot tulee rakentaa lähelle palveluita laadukkaasti, jotta ne ovat turvallisia, esteettömiä, sekä mahdollisimman viihtyisiä uusia koteja niitä tarvitseville.

Rakennushankkeille on yhteistyökumppani löydetty ja valittu, nyt on erittäin tärkeää lähteä tekemään kohteiden suunnittelua sekä tarvekartoitusta mahdollisimman hyvällä yhteistyöllä ja läpinäkyvästi. Tulevalle Soiten, rakennuttajan (MVH) ja Kaustisen kunnan väliselle hankeyhteistyölle tulee rakentaa toimiva malli ja tekemisen meininki, jossa tulevien asukkaiden sekä heidän läheistensä ääni, toiveet ja tarpeet ovat keskiössä. Kohteiden suunnitteluvaiheessa on tärkeää huomioida Soiten oman palveltuotannon tilatarpeet (esim. ikäneuvola, päivätoiminta) kuin myös soveltuvasti vapaaehtoistoimijoiden, järjestöjen, hyvinvointiyrittäjien sekä asukkaiden kulttuuri- ja harrastustoiminnan tilatarpeet.