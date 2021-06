Pietarsaaren kuntavaaleissa on yksi puolue ylitse muiden – RKP voi rohmuta jopa enemmistön valtuustopaikoista

Pietarsaari on kokoistaan suurempi kaupunki, sillä harvassa vastaavan kokoisessa suomalaiskaupungissa on yhtä hyvä palvelu- ja tapahtumatarjonta. Kolikon toinen puoli on se, että kaupungin ylläpitokustannukset ovat korkeat suhteessa väkimäärään.

Markku Jokela