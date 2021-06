Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Rantarakentamisen lupakäytäntöjä parannettava Kokkolassa

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunnassa poikkeuslupia käsitellessämme törmäämme yleensä yllä olevaan lauseeseen. Meneillään olevan valtuustokauden neljän vuoden aikana en muista ainoatakaan ranta-alueille anottua poikkeuslupa-hakemusta, johon kaupunkisuunnittelu ja esittelijät olisivat ottaneet myönteisen kannan, vaikka siihen olisi ollut perusteita ainakin maanomistajien yhdenvertaiseen kohteluun vedoten.

Viime vuonna kaupunkimme sai kaksivuotisen työn seurauksena hyvän uuden rakennusjärjestyksen 2020, jossa varsinkin kaavoittamattomat ranta-alueet saivat uutta rakennusoikeutta aina kahteensataan kymmeneen kerrosalaneliömetriin saakka, josta saunan osuus saa olla 30 neliömetriä ja johon saa rakentaa lisäksi 15 neliön katetun terassin.

Ranta-alueillamme on mitä moninaisimpia vanhoja kaavoja, joissa loma-asuntojen ja saunojen koot vaihtelevat suuresti, saunojen ollessa kuudesta kahteenkymmeneen neliöön saakka. Nämä vanhat rakennukset ja varsinkin saunarakennukset ovat tulleet käyttöikänsä päähän eivätkä vastaa enää tämän vuosituhannen tarpeita kooltaan eivätkä nykyajan varusteluiltaan.

Viime aikoina rakennus- ja ympäristölautakunta on saanut runsaasti poikkeuslupa-hakemuksia joilla omistajat hakevat kiinteistöilleen tyypillisesti 30 neliön parvellista saunan poikkeuslupaa joko vanhan saunan uusimiseksi tai olemassa olevan kaavan sallimien enimmäisrakennusalojen lisäämiseksi.

”Tiloilla on yleensä vahvistetut rantakaavat. Vanhojen kaavojen mukaan tilalle saa rakentaa esimerkiksi 80 neliön suuruisen loma-asunnon, 20 neliön saunan sekä 20 neliön varasto/vierasmajan.”

Usein hakijat haluaisivat kuitenkin rakentaa kolmenkymmenen neliön suuruisen nykyaikaisen rakennusjärjestyksenkin mukaisen saunan sekä kaavan salliman ja suuruisen loma-asunnon. Varasto/vierasmaja jäisi rakentamatta. Tällä järkevällä menettelyllä tilan rakennuksien määrä putoaisi kahteen ja kokonaisrakennusala putoaisi sallitusta kymmenellä neliöllä.

Kielteisessä päätösesityksessään kaupunkisuunnittelu ja esittelijät tyypillisesti katsovat että "erityisiä edellytyksiä anotulle poikkeamiselle ranta-asemakaavan mukaisesta saunarakennuksen enimmäiskerrosalasta ei ole olemassa. Hanke aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle, tai alueiden käytön muulle toteuttamiselle sekä maanomistajien yhdenvertaiselle kohtelulle. Mahdollisuus ranta-asemakaavan mukaisten rakennusoikeuksien muuttamiseen on tutkittava muutoin kuin yksittäisellä lupaharkinnalla.”

Tämä tarkoittaa sitä että maanomistajan tulisi käynnistää tilalleen uusi, kallis ja aikaa vievä kaavoitusmenettely yhdessä muiden maanomistajien kanssa muodostaen tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. On aika omituista, että jos rakentaa vähemmän kuin mitä kaava sallii niin siihen tarvitaan kaavamuutos. Tässä tapauksessa poikkeuslupamenettely on ehdottomasti nopein, oikea ja järkevin menettely.

Maallikkona en pysty ymmärtämään, että miten noin kaksi metriä pitempi ja sallittua kymmenen neliöä suurempi rakennus suurella tontilla vaikeuttaa kaavan laatimista.

Mitä tulee kaavojen sallimiin rakennusoikeuksiin, tuntuisi järkevältä, että ne kaavat joissa on epäkelpo 20 neliön varasto/vierasmaja, tapauskohtaisesti voitaisiin joko jättää rakentamatta tai purkaa ja vastaavasti saunan kokoa kasvattaa kymmenellä tosi tarpeellisella neliöllä.

Tällä hetkellä kun kaavoituksen ajantasaistaminen ja yhdenvertaisten rakennusoikeuksien saaminen kaavoihin ja maanomistajille vaatinee näillä resursseilla kenties kymmenen vuoden ajan. Ainoa keino saada rakennuslupa kohtuullisessa ajassa, on hakea poikkeuslupa. Näitä poikkeuslupia on rakennus- ja ympäristölautakunta ylimpänä kunnan rakennusviranomaisena viime aikoina myöntänyt äänestämällä niitä niukimmilla mahdollisilla äänieroilla. Puoltajat löytyvät pöytäkirjoista.

Kaupunginvaltuustoon on jätetty kaksi valtuustoaloitetta jotka on käsitelty 25.3.2021. Aloitteet olivat hyviä ja valtuusto on varmaan yksimielisenä merkinnyt ne tiedoksi. Mutta toimenpiteet jäivät puuttumaan. Jotta emme jatkossakin uinuisi rantarakentamisissa varjojen mailla, on hitaisiin lupakäytäntöihin saatava nopeammat ja lailliset teesit.

Sain kaupunkisuunnittelusta vinkin, että jos valtuusto esittää tulevan vuoden talousarvioon neljänsadan tuhannen euron määrärahan niin tällä rahalla palkataan konsultti päivittämään vanhentuneet kaavat ja uudet sallitut rakennusoikeudet ajan tasalle niin sanotulla kevyellä versiolla. Tämä satsaus on kuin talletus joka palajaa taatusti nopeasti takaisin työ- ja kiinteistöverotuloina ja sen ohessa ennen kaikkea kaupunkilaisten viihtyminen ja elinvoima paranevat.

Kokkolaa kehitetään monin eri tavoin joista kaavoitus on yksi tärkeimmistä. Uusi valittava valtuusto saanee ratkaistakseen myös tämän vuosia jäljessä laahanneen kaavoituksen ajantasaistamisen. Jos rakentaminen näivettyy niin kaupunkimme taantuu. Uusi brändimme julistaa osuvasti ”Meillä on laajempi horisontti” Nyt jos koskaan sitä taas tarvitaan.

Tuomas Luoma-aho

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen

Kuntavaaliehdokas (kd)