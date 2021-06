Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Vetovoimaa Veteliin

Sunnuntain Keparin mielipidesivulla kaivattiin rohkeita avauksia kuntien väestökadon pysäyttämiseksi ja uusien elinkeinojen kehittämiseksi. Tässä joitakin ideoita Vetelin osalta.

Vetelissä on mahtavat erä-, kalastus- ja liikuntapaikat ja majoituskapasiteettia. Erä- ja kalastusmatkailua meillä jo onkin pienimuotoisesti. Kun eri toimijat saataisiin tekemään yhteistyötä, meillä olisi mahdollisuus räätälöityjen, turvallisten, kotimaan matkapakettien tarjoamiseen erilaisilla teemoilla, kuljetuspalveluita myöten. Meillä on hyvin hoidettujen hiihtoreittien ja liikuntapaikkojen lisäksi myös uimahalli ja Kemora, kauniita kesälavoja ja seurantaloja, jopa oma saluuna. Myös seurakunnalla on Aittaniemessä Patanassa kaunis leirikeskus, jonka käyttöä voisi lisätä seurakuntamatkailun merkeissä.

Lopuksi vielä yksi idea Vetelin vasta uudelleen avatun lukion oppilasmäärän lisäämiseksi. Aamulehdessä oli 20.5.2021 artikkeli tästä aiheesta: Peliyhtiö Roviosta aikanaan tunnetuksi tullut Peter Vesterbacka on osakkaana Finest Future Oy:ssä, joka välittää aasialaisia nuoria opiskelijoita pieniin suomalaislukioihin. "Jos opiskelijoita ei saada pieniin lukioihin lisää, niitä uhkaa lopetus. Sen jälkeen näillä paikkakunnilla loppuu kohta myös perusopetus", sanoo Vesterbacka.

Esim. Vietnamista ja Uzbekistanista Suomeen lukioihin haluavat opiskelevat jo suomen kieltä. Lukiossa aloittavat ulkomaalaiset opiskelijat integroituvat paremmin kuin muilla tavoilla ja he jatkavat opiskelua korkeakouluissa ja valmistuvat uusiksi osaajiksi Suomeen eri aloille. Suomen koululaitos on tunnetusti maailman paras ja mahtava vetovoimatekijä Suomelle. Tässä Vetelin kouluviranomaisille mietittävää, asuntojakin löytyy pilvin pimein kylänraitilta.

Vielä muistutus: Kun Vetelin lukio vuonna 2018 lakkautettiin, se oli Keski-Pohjanmaan pienistä lukioista paras.

Ilpo Åivo

kuntavaaliehdokas (ps.)

Veteli