Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Meidän Kokkola

Suuntaan pyörälenkille ja mielessä risteilee paljon ajatuksia siitä, millä tavalla voisin markkinoida meidän kotikaupunkia eteenpäin.

Tälle päivälle minulla on tapaaminen kolmen eri yrittäjän kanssa. Kolme eri alaa ja jokainen heistä työllistää itsensä. Kolme yrittäjää, jotka jokainen on katsonut meidän kaupungin parhaaksi paikaksi perustaa yritys ja ankkuroida elämä tänne.

Millä tavalla minä, tavallinen kuntalainen, voisin markkinoida kaupunkia eteenpäin?

Ajatella, kuinka hienoa olisi kertoa mahdollisuudesta, jossa paikalliseen yritykseen majoittuessa, asiakkaalla olisi mahdollista saada täydellinen stailaus samassa paketissa. Muuttumisleikki ammattilaisen käsissä on jokaisen hemmotteluloman huipentuma.

Ratkastusta hevostalleilla, samalla nauttien kauniista merenrannasta tai koskemattoman metsän syleilystä.

Kulttuurikierros kaupungin ytimessä ja sen jälkeen vohvelikahvilan herkkujen ääreen.

Ohjattu vierailu maatalossa, jossa pääset koskettamaan pientä vasikkaa tai seuraamaan robottilypsyä.

Ohjattu liikunta alkuun, hemmottelu kauneushoitolassa ja sen jälkeen kierros paikallisessa panimossa.

Pysähdyn ja samalla ihailen laitumella uljaasti seisovaa hevosta. Virtaakohan tuossa sankarissa ravikuningas Amorin verta, Keski-Pohjanmaa on aina ollut vahvaa hevosaluetta. Tuijotamme tovin toisiamme ja hevonen heilauttaa harjaansa. Minun on aika jatkaa pyörälenkkiä ja palata kotiin. Kotiamme maalaa juuri uuden yrityksen perustaneet nuoret miehet. Taas merkki siitä, että Kokkola on hyvä paikka yrittää. Meidän kuuluu vain markkinoida meidän rohkeita yrittäjiä enemmän, että jatkossakin on yrittäjyyttä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuleva kuntapäättäjä, älä keksi pyörää uudelleen vaan hyödynnä ja verkostoidu jo olemassaolevien mahdollisuuksien kanssa. Kehittämisessä vain taivas on rajana.

Meidän Kokkola on laaja, pidetään huoli, että jokaisessa paikassa on yhtä hyvä asua ja yrittää.

Ulpu Keränen

kuntavaaliehdokas (ps.)

Kokkola