Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Miksi olen ehdokkaana ja Keskustan listoilla?

Ehdokkaana olen tietenkin siksi, että en muista syntymääni enkä, että elämäni on jo eletty. Huonolla uistillani en selvinnyt edes kasvintuntemustentistä, ja nyt lisänä on vanhuuden höperyys, kun uskottelen, että ehdokkuuteeni on toinen ja kolmaskin syy. Toinen, että emme vieläkään elä Kokkosaaren kaupungissa ja kolmas, että puolueiden arvot ovat oikeistolaistuneet. Eikö maan rikkaille jo riitä!

Olin Keski-Pohjanmaan Maakuntaliiton johtajana ja se oli torjuntataistelua. Yhden rintaman muodosti väliportaan hallinnonuudistus. Valtion toimipiirit haluttiin kunnallishallinnon, se on seutukaavaliittojen ja keskussairaaloiden toimipiirien mukaisiksi.

Keski-Pohjanmaalla valtiolla oli kattava piirihallinto, oli sotilaspiiri, vesipiiri ym., ja Kalajokilaakso oli vähintään 45 prosenttia väestöpohjasta, mutta kunnallisella puolella Kalajokilaakson kunnilla oli vain osajäsenyyksiä. Niitä tosin maakuntaliittonikin hankki lisää.

Kehittelin vesi- ja ympäristöpiirin johtajan tuella mallin, jossa piirihallintoa ei olisi meiltä lakkautettu, vaan yhdistetty suuremmiksi yksiköiksi. No kävi niin, että malli otettiin valtakunnalliseksi ideaksi, mutta tynkä-Keski-Pohjanmaa ei saanut ELY-keskusta. Joitakin lakkauttamisia saatiin siirretyksi myöhempään.

Samalla piti taistella Oulun aktiivisuutta ja Kalajokilaakso-lehden propagandaa vastaan. Yksityisomisteinen lehti teki elintilaa haukkumalla Kokkolan hurreja ja neuvoksia. Tuolle rintamalle koitti rauha, kun Keskipohjanmaa osti lehden. Taisin hieman vaikuttaa taustalla.

Kalajokilaakso – erästä kansanedustajaa lukuun ottamatta – olisikin sitten kahdessa eri vaiheessakin ollut valmis tulemaan Keski-Pohjanmaan maakuntaan, mutta se ei sopinut Kokkolan kaupungille.

Kokkolaa hallitsi kaupunginjohtaja, joka oli omaksunut fixideakseen Kokkolan ja Pietarsaaren yhdistämisen Kokkosaaren kaupungiksi. Pietarsaaren suomenkielistyminen kuulemma edisti tavoitetta, eikä auttanut, vaikka näytin tilastoilla, että näin ei ole tapahtumassa. Nyt suomenkielisten osuus onkin romahtanut noin kolmanteen osaan väestöstä.

”Kokkosaaren maakuntaan” Kalajokilaaksoa ei haluttu. Ammattikorkeakoulukin yritettiin perustaa ilman Kalajokilaaksoa. Minä sen ammattikorkeakoulun muuten Suomeen toin. Lue toisinajattelija.fi, ja lue muistakin syistä.

Väliportaan uudistus on jälleen saranakohdassaan ja haluan vaikuttaa, että ryhdytään keskustelemaan Keski-Pohjanmaan yhdistämisestä. Että tehtäis Keski-Pohjanmaa ja sen pääkaupunki suuriksi jälleen.

Ja Keskustaan olen palannut Paavo Väyrysen vanavedessä. Aikaisemmat pienpuolueeni on kaapattu – olin pitkään IPU:n vpj – Perussuomalaiset ovat siirtyneet hyvin oikealle ja sen pj kannattaa Natoa ja kaikki muutkin ovat Nato- ja/tai EU-myönteisiä. Pyrin nyt vaikuttamaan siihen, että ymmärrettäisiin, ettei suurille elintasoeroille ole moraalista perustetta. Muiden 6 000 sukupolven aikana rakentama tämä hyvinvointimme on. Taidan siis olla vasemmistokepulainen. Puolueen oikeistolaistuminenhan sen kannatuksen vei.

Mauri Nygård

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kokkola