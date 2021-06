Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Raskas tykistö on ajettu asemiin

RKP:lle Pohjanmaan maakunnan etu on Kruunupyyn terveyspalveluja tärkeämpi tavoite. Kruunupyyn terveyspalveluiden kohtalo on ollut korostetusti esillä siitä lähtien, kun asiasta tehtiin kansalaisaloite kansanäänestyksestä, joka keräsi yli 500 allekirjoitusta lokakuussa 2017.

RKP on kaikin keinoin vastustanut kansanäänestyksen järjestämistä. Vaikuttavuusarvion toteutusta on siirretty, vieläpä nyt kunnallisvaalien yli.

Työryhmä on kyllä asetettu neuvottelemaan yhteistyösopimuksesta maakuntien kesken Kruunupyyn palvelujen tuottamisesta. Tällainen yhteistyösopimus ei ole nykyisen lakiehdotuksen mukaan ollenkaan mahdollinen, eikä lainmukainen. Mutta työryhmän teettämät ulkopuoliset selvitykset ja niiden tulokset on julistettu salaisiksi julkisuuslakia uhmaten! Asiasta on jätetty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Nyt on käynyt ilmi, että Pietarsaaren seudun ambulanssihenkilöstöä on ohjeistettu kuljettamaan potilaat Vaasaan, ellei Malmin sairaala pysty hoitamaan (ÖT 3.6.). Sama ohje on annettu ilmeisesti koko hoitohenkilökunnalle. Pietarsaaren pelastuslaitoksella on jatkuvasti kaksi kuljetusta matkalla Vaasaan ja yksi jopa Turkuun. Tämän kertoo ÖT:ssä Pietarsaaren alueella työskentelevä pelastustyöntekijä. Pietarsaaren alueella tapahtuvaan ambulanssikuljetuksiin ja ohjaukseen kohdistuva arvostelu näyttää kasvavan päivä päivältä. Siellä haluttaisiin palvelut Soitelta läheisyyden ja toimivuuden takia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ja tähän ralliin Kruunupyyn RKP on ilmoittamassa myös Kruunupyyn potilaat! Siinä menivät RKP:n ehdokkaiden lupaukset, kun he väittävät, että Kruunupyyn kunnan asukkaat voivat edelleen käyttää Keski-Pohjanmaan keskussairaalaa tulevaisuudessakin.

Tämän asian vuotaessa julkisuuteen RKP heitti raskaan reservinsä taisteluun. Pääkirjoituskommenttissaan Kenneth Myntti ÖT:ssä hyökkäsi suoraan Keski-Pohjanmaan maakuntaa vastaan kyseenalaistamalla maakunnan elinkelpoisuuden ja perusteli sillä Kruunupyyn säilymisen Pohjanmaan liitossa.

Käytännössä tämä on puukko Keski-Pohjanmaan maakunnan ja Soiten selkään, jolla yritetään käännyttää rahavirtoja, eli sitä yli 30 miljoonan pottia, millä Kruunupyy ja Pietarsaaren seutu ostavat terveyspalveluita Soitelta tänään.

PRO Kruunupyy on määrätietoisesti puolustanut nykyistä Soiten palveluiden käyttöä, mutta on siinä työssä joutunut RKP:n puhelinkampanjan maalitauluksi ja nyt jopa ÖT:n pääkirjoituksen kommentin mustamaalaamaksi.

Panokset kovenevat.

PRO Kruunupyyn puolesta

Henrik Huhta

kuntavaaliehdokas (PRO Kruunupyy)