Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kauppakamari tuo vaikutusvaltaa, kun alueen ääni kuuluu – Pohjanmaan kauppakamarin uusi johtaja on Kokkolasta

Pohjanmaan kauppakamarin hallitus on valinnut kauppakamarilleen uuden toimitusjohtajan. Hän on kokkolalainen Paula Erkkilä, joka on tällä hetkellä Pohjanmaan kauppakamarin Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen edunvalvonnasta vastaava johtaja. "Vanhan" tehtävänsä vuoksi valinta oli odotettu ja toivottukin.

Erkkilä korostaa yhteistyötä ja pitää tärkeänä Kokkolan ja Pietarsaaren synergioita. On tärkeää, että alueen vaikutusvaltaiset ja näkyvät ihmiset vievät seudun ilosanomaa muuallekin Suomeen. Erkkilä haluaakin, että kauppakamarin alue näkyisi paremmin muualla Suomessa ja kansainvälisestikin yhteistyön ollessa avainasemassa.

Tämä mahdollistaa myös sen, että alueemme vahvuudet ja tarpeet tunnetaan päättävissä pöydissä valtakunnallisestikin. Se lisää myös vaikutusvaltaa.