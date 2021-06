Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Nyt on toivoa paremmasta kesästä

Koronavirustartunnat ovat kääntyneet Soiten alueella nopeasti laskuun. Keski-Pohjanmaan alueellinen viranomaistyöryhmä linjasi maanantaina, että Soiten alue siirtyy epidemian leviämisvaiheesta takaisin alemmalle tasolle, eli niin sanottuun kiihtymisvaiheeseen. Tämä tieto on suuri helpotus toukokuun hurjan kieputuksen jälkeen. Euroopan parhaasta koronatilanteesta siirryttiin viitisen viikkoa sitten kohti Suuomen heikointa koronatilannetta. Toukokuu ei unohdu erilaisten käänteidensä vuoksi ihan pian.

Maanantaina Soite tiedotti, että edeltävien kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu 29 koronavirustartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 37,7.

Mikä parasta, valtaosa uusista tartunnoista todetaan jo valmiiksi karanteenissa olevilta. Viime viikolla koronavirusnäytteitä otettiin noin 1350, ja niistä positiivisia oli 0,4 prosenttia. Kun karanteenia noudatetaan, ei tauti pääse leviämään.

Soiten ylilääkäri Marko Rahkonen kertoo Keskipohjanmaassa, että vielä on ennenaikaista sanoa, vaikuttaako päättäjäisviikonloppu koronatilanteeseen jotenkin. Sen oi sanoa, että tartunnat ovat kuitenkin olleet voimakkaassa laskussa jo viikkojen ajan.

Valoa tuo sekin tieto, että THL:n tilannekuvan perusteella Soiten alueella jo hieman yli puolet ihmisistä on saanut ensimmäisen rokoteannoksensa. Toisenkin annoksen on saanut jo 13,6 prosenttia. Rokotekattavuus on syksyyn mennessä jo varsin hyvä, sillä tällä menolla kolmikymppisetkin saavat toisen rokotteen syyskuussa. Soiten ympäristössä rokotukset etenevät eri tahtia. Hitaampaa rokottaminen on ollut Pohjanmaalla, esimerkiksi Kokkolan naapurissa Pedersöressä, jossa vasta 40 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksensa. Toisaalta vaikkapa Kalajoella ollaan jo hyvin nuorissa ikäryhmissä.

Monikaan ei uskalla riemuita liikaa hyvästä tilanteesta, koska se on nähty, miten nopeasti asiat voivat muuttua. Mikäli hyvä kehitys jatkuu, Soiten alue palaa epidemian perustasolle infektioylilääkärin mukaan ennen juhannusta. Rahkonen laittaa jäitä hattuun, vaikka toivoa onkin. "Kun rajoitustoimia lähdetään purkamaan, perustasoa kohti mennään asteittain. Se vaatii, että muistamme edelleen perusasiat epidemian torjunnassa. Kaikkiin tapahtumiin ei kannata kirmata nyt saman tien. Jos ihmiset malttavat olla nyt vielä rauhassa, niin juhannuksen tienoilla voitaisiin olla jo perustasolla.

Monenlaiset rajoitukset ovat edelleen voimassa, mutta esimerkiksi ravintoloiden rajoituksiin valtioneuvosto teki tiistaina alkuillasta lievennyksiä.

Elämän monella rintamalla on toivoa paremmasta kesästä, kun maltetaan vielä noudattaa ohjeita ja ottaa ilo irti kesästä vaikka ulkoilemalla.