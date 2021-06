Koira on monen kokkolalaisen rakas lemmikki ja uskollinen ystävä. Kaupungissamme on vain yksi koirapuisto ja se on alueemme koiraharrastajia ja kaupungin maantieteellistä laajuutta ajatellen vähän.

Myös ajatellen koirien yleisiä sairauksia, ja niiden leviämisriskiä. Koirien sairaudet ja niiden tartunnat olisivat paremmin jäljitettävissä pienemmistä, ja alueellisista koirapuistoista. Nyt yksittäisen puiston taakka on sille kantokyvyllisesti ihan liikaa, ja mahdollisia tartuntoja ja niiden laajuutta on lähes mahdotonta jäljittää, saati ilmoittaa kaikille, joiden koirat ovat mahdollisesti altistuneet.

Useilla kaupunkimme eri asuinalueilla puhutaan ajatuksesta omasta koirapuistosta, sillä se vähentäisi koirien laitonta irti pitämistä ja koirien sosiaalistamisen kautta ratkaistaisiin suurin osa koirien aikuisiällä ilmenevistä käytösongelmista.

Koirapuistot ovat kaikkien etu. Koirien keskinäiset leikit siirtyvät hihnojen päässä kadulla leikkivistä koirista paikkaan, jossa koirat voivat vapaasti leikkiä, sosiaalistua ja purkaa energiaansa vaarantamatta liikennettä ja kanssakulkijoita. Lienee sanomattakin selvää, ettei nykyisen puiston kapasiteetti ole riittävä Kokkolan kokoiselle kaupungille ja puiston sijainti ei palvele tasavertaisesti kaikkia kaupungin koiranomistajia.

Koiranomistajien keskinäinen kanssakäyminen voi tuntua pieneltä asialta, mutta sillä on suuri merkitys. Pentuiän tavaroiden tuhoamisen ja eroahdistuksen ratkaisemiseen saa parhaimmat neuvot kokeneilta koiran omistajilta. Se ei ole ainoastaan siis koirien tapa sosiaalistua, vaan myös omistajien tapa jakaa ja vastaanottaa tarvitsemaansa tietoa.

Tuskin tarvitsee sanoa, että jos Kokkolassa olisi enemmän koirapuistoja, myös koiranomistajien keskinäiset neuvot, yhteiset harrastusmahdollisuudet ja tuki saavuttavat alueemme koiraharrastajat laajemmin.

Toivomme, että kokkolalaisia koiranomistajia kuullaan koirapuistojen tarpeeseen liittyen, ja lähdetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa kartoittamaan uusien puistojen mahdollisia sijainteja.

Kuntavaaliehdokkaat,

Lotta Liedes (kok.)

Emma Rajaniemi (kok.)

Kokkola