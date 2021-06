Miten onnellista, jos lapsi saa syntyä perheeseen toivottuna ja että hän saa kasvaa ja kehittyä omassa kodissa. On toivottavaa, jos jokaisen lapsen kasvamista on tukemassa omien vanhempien lisäksi sukulaiset, naapurusto, mahdollinen hoitoyhteisö, joissa lapselle osoitetaan välittämistä.

Onko aina näin? Perheen toimeentulon riittävyys, onko vanhemmilla työtä, onko vanhempien oma elämä tasapainossa, onko ammattia, perheelle turvaverkostoa, onko lapsilla harrastuksiin mahdollisuutta, onko kasvukumppaneita, jotka ovat varsinkin koulun alkaessa lapselle tärkeitä. Kysymyksiä jää.

Ei ole aina itsestäänselvää, että kotielämä on tasapainoista ja koulunkäynti sujuvaa. Silloin kun se ei ole, yhteiskunnan on tuettava kaikin mahdollisin keinoin perhettä lasten kasvun ja kehittymisen turvaamiseksi. Lasten- ja perheneuvoloiden toiminta on muodostettava kutsuvaksi, että avunsaantiin ei olisi kynnystä ja yhteys muodostuisi luonnolliseksi ja kiinteäksi. Perheiden tulisi saada tukea ilman lastensuojeluasiakkuutta.

Lasten päivähoitomuodoissa tulisi olla joustonvaraa. Lapsen yksinäisyyteen ja kiusaamiseen on varhaisessa vaiheessa puututtava. Päivähoidon, koulun alkaminen tulisi tehdä luontevaksi, pehmeäksi niin, ettei jännitteitä syntyisi.

Ja mikä tärkeintä, jokaista ainutlaatuista lasta arvostettava, huomioitava, kannustettava vähitellen vastuuta ottavaksi kasvavaksi nuoreksi.

Sari Männistö,

kuntavaaliehdokas (kd.),

Kalajoki