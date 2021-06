Lukijan mielipide: "Lapsen etu on saada olla tutussa, turvallisessa ympäristössä"

Pieni koululainen aloittaa koulun. Saa kavereita, on turvallinen olo. Yläaste koittaa ja tulee koulun vaihdos, kun osoitteita on kaksi, niin kuin on kun on kaksi kotia. Ja juuri sen toisen kodin osoitteen vuoksi tulee koulun vaihdos. Lapsen olo on kurja, kaikki kaverit, tutut opettajat ja tuttu ympäristö vaihtuu.

Onko tämä oikein? Ei ole. Lapsen etu on saada olla tutussa, turvallisessa ympäristössä, joka tuo oppimiseen pontta ja iloa tavata kesän jälkeen kavereita, joiden kanssa on koko ala-asteen viettänyt. Tämä koulun vaihto ei ole lapsen etu ja väärä osoite vain johtaa siihen. Niin surullista – lapselle.

Terkkari-täti