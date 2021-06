Lasta täytyy suojella somessakin

Sosiaalisessa mediassa kerrotaan monen ihmisen perhe-elämästä ja yksityisasioista hyvinkin tarkkaan. Jotkut rajaavat sosiaalisen median päivitykset tiukasti. Joku toinen saattaa näyttää päivityksissään näennäisen avoimelta, mutta loppujen lopuksi jaetaan kuvia kauniista maisemista, herkullisista aterioista ja sellaisista yleisesti kiinnostavista asioista, jotka eivät ole kovin yksityisiä. On jokaisen aikuisen oma asia, mitä haluaa itsestään kertoa tutuille ja tuntemattomille.

Pohjoismaissa on tehty huolestuttava havainto siitä, kuinka lapsista otetut arkipäiväiset kuvat päätyvät netissä joskus seksualisoiviin yhteyksiin.Pelastakaa lapset -järjestön nettivihjepuhelimeen tulee jatkuvasti tietoa materiaalista, jossa lasten kuvat on poistettu alkuperäisestä yhteydestään. Kyse saattaa olla sivustosta, joka sisältää aikuisille tarkoitettua pornografista sisältöä.

Pelastakaa lapset -järjestön asaintuntija Pauliina Sillfors kertoo Keskipohjanmaassa (10.6.), että kuvat voivat olla tavallisia lomamuistoja, joita on julkaistu somessa. Lopputulos saattaa ollakin karu.

Sillfors arvioi, että suhtautuminen lasten kuvien jakamiseen vaihtelee Suomessa paljon. Hänen mielestään on matkaa siihen, että ammattilaiset ja lasten huoltajat sekä lapset itse olisivat riittävän tietoisia siitä, millaisia riskejä kuvien jakamiseen voi liittyä.

Kuvien julkaiseminen on helppo kokonaan teilata, mutta edes asiantuntija ei tarkoita, että kuvien jakaminen pitäisi välttämättä kokonaan ja kaikissa tapauksissa kieltää. Pelastakaa lapset ry:n mukaan vanhempien on hyvä pohtia, millaisen digitaalisen jalanjälken he lapselleen luovat. Erityistä harkintaa täytyy käyttää vähäpukeisten kuvien yhteydessä.

Kysymys on myös lapsen yksityisyydestä. Kaikki se, mikä on vanhempien mielestä kivaa ja söpöä, ei herätä samanlaisia ajatuksia lapsessa ja nuoressa. Lapsesta tulee teini ja sitten aikuinen ja tilanteet voivat näyttäytyä piinallisina tai noloina.

Keskustelemalla lapsen kanssa tästä otettujen kuvien ja videoiden jakamisesta voi auttaa myös lasta ymmärtämään sosiaalisen median nurjatkin puolet. Lapsillakin on oikeus yksityisyyteen ja erityisesti turvallisuuteen. Lasta täytyy suojella myös sosiaalisessa mediassa.