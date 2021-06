Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Itävallan parhaimmistoa kesään

Viiniarvio

Steininger Grüner Veltliner Kamptal 2020, Itävalta, 12,79 €

Tietyt rypäleet ovat aika varmoja valintoja valkoviinien kohdalla. Toki pitää hieman kiinnittää huomiota siihen, missä maassa viini on valmistettu. Mutta esimerkiksi Itävallan Grüner Veltlinerit ovat kaikki takuuvarmoja. On niissäkin makueroja ja joku on toista maukkaampi, mutta helppoja valita ruuan seuraan kaikki.

Monipuolisen tuoksun lisäksi limettinen ja runsas maku mahdollistavat yhdistämisen monenlaiseen ruokaan.

Steininger Grüner Veltliner on tuoksultaan runsaampi kuin useimmat muut itävaltalaiset. Kamptalin alueen viinissä on ananaksella ja kukkaisaromilla kuorrutettua sitruksen tuoksua. Lisäksi löytyy päärynää ja hieman keltaista omenaa. Kamptalin alue on ihan omaa luokkaansa Itävallassakin valkoviinien suhteen.

Limettinen sitrus hallitsee luonnollisesti makua, jossa on lisäksi vähän persikkaa, ananasta sekä yrttisyyttä. Hapokkuutta on juuri sopivasti jotta valkoviini on raikas, mutta maun täyteläisyys ja runsaus mahdollistavat monet yhdistelmät ruokaan. Tämä sopii sekä kasvis- että kalaruualle ja vähän itämaisemmallekin aterialle. Varsinkin sushi tai jopa mausteisempi thaimaalainen soveltuu viinin pariksi. Koska tämä on kausiviini ja tarjolla ilmeisesti kesän ajan, kannattaa napata se heti mukaan hyllystä. Hyvä ja maukas viini, joka ansaitsee pisteitä tasapuolisesti tuoksusta ja mausta.