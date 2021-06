TV-viikon valinta: Titanicin Kate Winslet jatkaa järkälemäisissä rooleissa – Mare of Easttownin jälkeen ensi-illassa Ammonite

★★★★★

Mare of Easttown.

Ohjaus Craig Zobel, 2021

HBO Nordic

On hyvä merkki, kun sarjan päätekijät eivät vaihdu jaksojen välillä. The Beast Must Die ja Mare of Easttown luottavat yhden ohjaajan ja yhden käsikirjoittajan tiimiin. Onnistuessaan sarjasta tulee yhtenäinen ja tasokas.

Kuten juniorijalkapalloilijat, elokuvantekijät kehittyvät silmissä suurin harppauksin. Mare of Easttownin luojat ovat tästä esimerkki. Ohjaaja Craig Zobel on luotsannut jo useampaakin isoa sarjaa, mutta ensimmäinen filmi, minkä häneltä näin, oli persoonallinen erikoisuus Compliance. Kymmenen vuotta sitten aloitteli käsikirjoittajakin uraansa. Brad Ingelsbyn ensipitkä – no, tunteroinen – oli lupaava nuorisokuvaus The Dynamiter. Tekijöiden nousu on huimaa. Seitsenosaisen Mare of Easttownin karhea arkisuus näkyi idullaan jo Compliancen ja Dynamiterin kuvissa. Mihinpä pantteri pilkuistaan?

Vaikka tarinankuljetus on kauttaaltaan vahvaa, on selvää, mikä nostaa sarjan mestaruuteen. Siihen on kolme syytä: Kate Winslet, Kate Winslet ja vielä kerran Kate Winslet. Kun brittinäyttelijä saa hyvän roolin, kuten tässä, sitäkään ei niellä purematta. Katsoja kiittää. Viimevuotinen elokuva Ammonite saapui juuri meillä teattereihin ja käy sekin todistuksesta: Winslet vakuuttaa välineestä riippumatta. Suuria eleitä ei tarvita, pikemmin päinvastoin. Tiedämme katsovamme ajattelevaa, tuntevaa ihmistä.

Mare of Easttown kertoo nimen mukaisesti pennsylvanialaisessa pikkukaupungissa rikoksia tutkivasta Maresta (Winslet). Nainen on urautunut puurtaja, joka tekee kaikkensa, mutta huomaa, ettei sekään riitä. Ei itselle, eikä kaupunkilaisille. Teinityttö on kadonnut vuosi sitten ja nyt jo toinen löydetty murhattuna. Mare ottaa vastahakoisesti parikseen pääkonttorilta nuoren apulaisen. Hyvä niin, sillä Colin (Evan Peters) tuo komiikan Maren elämään ja alakuloiseen sarjaan.

Mare of Easttownin henkilöistä välittää. Joudumme astumaan niidenkin nahkoihin, joista emme niin välittäisi.