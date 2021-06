TV-viikon valinta: Etelä-Korean elokuvan nousu näkyy meilläkin

★★★

Gangsteri, kyttä, paholainen.

Ohjaus Lee Won-tae, 2019

Yle Teema ke 16.6. klo 22.15/Areena

Viime ajat meitä on hemmoteltu eteläkorealaisilla elokuvilla, kun Parasite vei Oscarin. Vielä onnistuneempi Burning valittiin kansainvälisten kriitikoiden äänestyksessä parhaaksi korealaiseksi kautta aikain. Teatterilevitykseen on uusintoina saatu hienot Memories of Murder ja Mother.

Gangsteri, kyttä, paholainen kalpenee edellä mainittujen rinnalla, mutta samaa tehdaslaatua voi siinäkin tunnistaa. Sarjamurhaajajännäri kurottaa vaatimattomammille korkeuksille. Gangsteria esittävä Ma Dong-seok on tuttu länsimaisillekin katsojille. Kim Mu-yeol liioittelee poliisin terhakkuutta. Kim Sungkyu on täydellisen kylmä pahis.

1990-luvulta jatkunut Etelä-Korean rikastuminen ja samanaikainen poliittinen vapautuminen ovat tuottaneet kukoistavan korealaisen elokuvateollisuuden. Pätäkkää ei puutu Lee Won-taen filmiltäkään. Kaikki näyttää tehokkaalta, etenkin taistelukohtaukset kilpailevien jengien, hyvisten ja pahisten kesken. Yle Areenassa varsin väkivaltainen dekkari on jo nähtävillä. Sylvester Stallonen uusintaversiosta ei ole hetkeen kuultu.