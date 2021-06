Teboilin tontin funkkisrakennus myynnissä – "Vaatii täydellisen saneerauksen", ilmoituksessa todetaan



Vanha huoltamorakennus on suojeltu.

Kokkolassa Pitkänsillankadun ja Ristirannankadun risteyksessä seisova Teboilin tontin funktionalismia edustava rakennus tontteineen on myynnissä Teboilin verkkosivuilla. 1950-luvulla rakennetun huoltoaseman kohtalo on aiemmin ollut useaan otteeseen pohdinnan alla ja sen paikalle tai ympärille on suunniteltu muun muassa kahvilaa, kerrostaloa ja taidegalleriaa.