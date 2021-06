Pietarsaaren kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön virkaan on valittu Pietarsaaren suomenkielisen työväenopiston nykyinen rehtori Päivi Rosnell. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri.

Virka on aivan uusi, ja se liittyy Pietarsaaren kaupungin organisaatiouudistukseen, josta kaupunginvaltuusto päätti kevättalvella.

Valinnan teki sivistyslautakunta keskiviikon kokouksessaan. Virka oli sisäisesti haettavana kaupungin organisaatiossa, ja siihen tuli kolme hakemusta.

Rosnell siirtyy uuteen tehtäväänsä "lomien jälkeen" – sen tarkemmista päivämääristä ei hänen mukaansa ole ehditty vielä keskustella.

Sivistyslautakunnasta tulee sivistys- ja hyvinvointilautakunta, jonka alaisuudessa toimivat suomen- ja ruotsinkieliset koulujaostot, varhaiskasvatusjaosto ja kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto. Päivi Rosnell tulee toimimaan viimemainitun jaoston esittelijänä.

Hallintosäännön mukaan jaosto vastaa vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, museo- ja kirjastopalveluiden kehittämisestä strategisten päämäärien mukaisesti sekä koordinoi toimintaa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Tämä tarkoittaa sitä, että nyt perustetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Vielä en tietenkään pysty sanomaan kovin tarkasti, millaiseksi toimenkuvani muodostuu, Rosnell toteaa.

Kun virka laitettiin sisäiseen hakuun, hän näki sen saman tien kuin räätälöitynä itselleen.

– Tämä sopii minulle kuin nenä päähän. Kaikki aikaisempi osaamiseni, kokemukseni ja koulutukseni yhdistyy tässä, ja näin, että tämä on todella jotakin mitä haluaisin tehdä.

Päivi Rosnell on toiminut suomenkielisen työväenopiston rehtorina kahdeksan vuotta. Sitä ennen hän työskenteli viitisen vuotta kaupungin kulttuurisihteerinä.

Nyt työväenopiston rehtorin paikka tulee auki. Rosnell ei itse osaa sanoa, valitaanko seuraaja esimerkiksi kaupungin sisältä vai julistetaanko se avoimeen hakuun.

– Eikä se ole minun päätäntävallassanikaan.

Sivistyslautakunta oli valinnassa yksimielinen. Sen mukaan Päivi Rosnellilla on laajaa kokemusta johtamisesta ja hyvä johtamiskoulutus, hänellä on hyvät suomen ja ruotsin kielen suulliset ja kirjalliset taidot, ja muutosjohtaminen on hänelle tuttua.

Sivistysjohtaja Jan Levander toivoo, että Rosnell voisi aloittaa uudessa virassaan mahdollisimman nopeasti, mieluiten jo elokuussa. Kuntavaalien jäljiltä uusien jaostojen valinta ajoittunee samoille vaiheille.

– Organisaatiomuutoksilla ei ole suoranaista vaikutusta nykyisiin toimialojen johtajiin muuten, kuin että koko sektorin henkilökunnan palkkaamisesta päättää jatkossa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö.

– Kuitenkin ajatuksena on, että sitä mukaa, kun johtavia viranhaltijoita siirtyy eläkkeelle, uudelleen organisoitumista mietitään, Levander sanoo.