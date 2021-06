Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Loppukiri siivittää vaalipäivään – Ulkotapahtumissa on nähty jopa vanhan ajan vaalitilaisuuksia

Ylen kannatusmittaus sen kertoo: kokoomus lähtee ennakkosuosikkina kuntavaaleihin. Toisena tulevien perussuomalaisten kohtalo riippuu äänestäjien aktiivisuudesta. Näin on tietysti aina, mutta perussuomalaisten kohdalla ero kannatuksen ja äänestämisen välillä voi olla suurempaa kuin muilla.

Pääministeripuolue SDP:n kannatus on laskenut, mutta kolmossija ei ole huono sekään. Hyvin hoidetun koronavuoden jälkeen hallituksen toimiin ollaan edelleen varsin tyytyväisiä, mutta SDP on laskeutunut normaalin pääministeripuolueen asemaan. Korona-aikana muuallakin Euroopassa valtaapitävät ovat nauttineet luottamusta.

Keskusta on kipuillut kannatuksensa kanssa kauan. Puolue on kokeillut kaikkea mahdollista johtajavaihdoksista lähtien ja on näyttänyt siltä, että mikään ei auta. Ylen tuoreessa mittauksessa luvut nytkähtivät vihdoin positiivisen suuntaan. Keskusta on nostanut kannatustaan puolueista eniten toukokuun ja kesäkuun alun aikana.

Vaikuttiko kannatusnousuun kuitenkin se, että puoluejohtaja Annika Saarikko otti valtiovarainministerin salkun ja vakuutti äänestäjät? Saarikko on onnistunut saamaan myös runsaasti mediatilaa. Keskipohjanmaan vaikutusalueella keskustan kannatus on yksi vaalien kiinnostavimmista kysymyksistä, kun ollaan puolueen erittäin perinteisellä kannatusalueella. Kolmetoista prosenttia on keskustalle kuntavaaleissa niin alhainen kannatus, että puolueessa ei varmasti olla tyytyväisiä, mikäli numerot eivät loppusuoralla kohene. Keskustan toivona on edelleen suuri ehdokasmäärä.

Muiden puolueiden kannatuksessa ei tämän mittauksen perusteella ole suuria muutoksia. Se ei tarkoita etteikö niissäkin tehdä töitä olan takaa vaalisunnuntain iltaan asti.

Näiden vaalien poikkeuksellisuus näkyy korkeina ennakkoäänestysprosentteina. Sunnuntai-iltana kello 20:n jälkeen tiedetään tuloksesta jo hyvin paljon, kun ennakkoäänet on laskettu ja julkistettu. Vaalikampanjointi jatkuu parhaillaan hyvin vilkkaana. Kesä, hyvät säät ja koronarajoituste höllentyminen on saanut väen jopa toreille tapaamaan ehdokkaita ja puolueiden johtoa.