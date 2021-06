Tähän mennessä Soitessa todettu yksi koronatartunta tällä viikolla – Sukujuhlia ei siltikään ole syytä pitää, eikä yksi rokoteannos ole vielä riittävä suoja



Soiten alueella koronavirusepidemia on rauhoittumaan päin ja tällä viikolla on todettu vain yksi tartunta. Siltikin yhä on tärkeää käydä testauksesta, mikäli oireita ilmenee Soiten infektio ylilääkäri Marko Rahkonen muistuttaa.