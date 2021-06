Minna Mustosen kolumni: Kesäistä vaalipöhinää (lue tai kuuntele kolumni täältä)

Kuntavaalikuume on tänään korkeimmillaan ja niin sen pitääkin. Vaalisunnuntaissa on aina ihan omanlaisensa säpinä.

Ilman muuta olemme kaikki uuden äärellä uusia valtuutettuja valitessamme. Eikä sitä käy kiistäminen, ikävä tulee vanhoja entisiä valtuutettuja. Heitä, joista on jo osannut hiukan aavistaa, kuka vastaa mihinkin asiaan milläkin tavalla.

Ilta on tänäänkin aamua viisaampi ja silloin tiedämme kuinka moni vanhoista valtuutetuista jatkaa ja kuinka moni jää valitsematta.

Itse olen kaikista eniten seuraillut Kokkolan asioita ja myönnettävähän se on, että valtuuston ja luottamushenkilöiden muuttuminen on iso muutos toimittajallekin. Paljon saa tehdä töitä, että ennättää oppia jokaisen nimen oikein ja tietysti puoluetaustan. Se on aina niin harmillista kun nimivirhe paholainen juttuun mukaan livahtaa, ja vaikka kuinka skarppina yrittää olla, niin näin aina silloin tällöin käy. Eipäs siinä, sitten oikaistaan ja korjataan. Aina virheen sattuessa totean itselleni, että on se onni, ettet Mustoska sydänkirurgiksi ruvennut, kirjoittamalla en käsittääkseni pysty ketään vahingoittamaan, ainakaan ihan lopullisesti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Uusien valintojen kynnyksellä on myönnettävä myös se, että ikävä jää myös heitä, jotka eivät tällä kertaa ehdolle asettuneet.

Bjarne Kalliksen (kok.) puuttuminen tulevasta valtuustosta jättää mielettömän ison aukon niin tiedon kuin talouden saralle, Veikko Laitilan (kesk.) tasainen ja jämpti viisaus etenkin Soiten asioissa on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen, Vesa Pohjolan (vas.) anarkistinen suorasanaisuus jää hakemaan vertaansa ja Raimo Hentelän (sd.) humaani hyväntahtoisuus on ollut ihan uskomatonta.

Ja monet monet muut tutuksi käyneet pitkänlinjan poliitikot jäivät sivuun kuntavaalikarkeloista tällä erää.

Mutta eikös sitä joku viisas jossain sanonut, että ainoa pysyvä asia on jatkuva muutos? Siihen on uskominen ja luottavaisena katsominen tulevaan.

Oma vilpitön toiveni olisi se, että jokainen teistä ehdolle asettuneista kuntavaaliehdokkaista tulisi valituksi. Nimittäin halu vaikuttaa yhteisiin asioihin on pitkälle kantava voimavara. Tarvitsemme moninaista, moniäänistä ja tahtotilaltaan sellaista valtuutettujen joukkoa, joka jaksaa, kykenee, haluaa ja rohkenee luotsata kaupunkia eteenpäin.

Tuleville päättäjille toivon ämpärillisen viisautta, puoli tiinua tahdon lujuutta, rahtusen rohkeutta sekä roppakaupalla huumorintajua. Ilman kunnon naurua mistään ei tule mitään, olemmehan me ylpeätä KukKulan väkeä.