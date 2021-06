Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Tehdään maatiloista entistä kannattavampia

Noin kaksi viikkoa sitten minulla oli tilaisuus olla puhumassa Ministeri Jari Lepän Facebook-livessä maatilojen kannattavuudesta ja mahdollisesta osakeyhtiöittämisestä. Maatilan pyörittäminen ei ole mitään harrastustoimintaa, siitä on saatava perheelle elanto. Maatilojen osakeyhtiöittämisen taustalla on kolme pohdittavaa seikkaa: 20 prosentin yhteisöverokanta, joustava tulon jako sekä nettovarallisuuden laskentatapa.

Ajantasainen talouden seuranta ja kaksinkertainen kirjanpito on aina järkevää, vaikka välttämättä kaksikertaista kirjanpitoa ei vaadittaisi. Talouden seuranta tulee olla niin helppoa, että maatilayrittäjä voi kännykältä katsoa muutamalla tunnusluvulla, miten tilalla menee juuri nyt. Kannattavuus maatiloilla tulee saada nousuun – maatiloilla on voitava elää myös taloudellisesti hyvää elämää. Talouden seurantaa ja välineitä ei tule pelätä – meillä on ammattitaitoisia ihmisiä, jotka tarjoavat apua maatilayrittäjän tarvitsemassa muodossa.

Maatilat saattavat hyötyä merkittävästi osakeyhtiöittämisestä, eikä se ole vain suurten tilojen pohdittava asia. Erityinen harkinnan paikka on niillä, jotka työskentelevät ansiotyössä tilan ulkopuolella. Osakeyhtiöittäminen ei ole ratkaisu kaikkeen eikä sen tule olla mikään itseisarvo – harkinta on tehtävä tilakohtaisesti. Silti tulevaisuus saattanee olla se, että valtaosa Suomessa syötävästä ruuasta tuotetaan isoilla maatiloilla, jotka harjoittavat sitä osakeyhtiön muodossa.

Valtiovalta on tehnyt maatilojen osakeyhtiöittämisen helpommaksi vapauttamalla muutoksen varainsiirtoverosta, mikäli muutos tehdään tietyin ehdoin. Tämä on erittäin merkittävä etu, joka pienentää muutoksen kustannuksia.

Maatiloja lukuun ottamatta yritystoimintaa on kautta vuosien harjoitettu osakeyhtiön muodossa. Maatalouden pitää päästä nauttimaan samoista osakeyhtiöittämisen eduista kuin kaikki muutkin yritykset. Usein itselleni esitetty kysymys on – no kuinka suurta sen toiminnan tulee olla, jotta se osakeyhtiöittäminen kannattaa. Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. On suoritettava tapauskohtainen harkinta ja maatilayrittäjälle tulee laskea eri vaihtoehdot, joista yrittäjä valitsee. Liikevaihto yksin ei ratkaise yhtiöittämistä. Velkoja on yhtiöittämisen jälkeen mahdollista maksaa yhtiön tuloilla, joista on maksettu veroa vain 20 prosentin verokannalla – myös tämä on merkittävä seikka ja velan maksuun jää enemmän varoja.

Ehdotin ministeri Lepän Facebook-livessä, että olisi hyvä organisoida maatilan emäntien ja isäntien tapaaminen – myös ministeri piti tätä hyvänä ajatuksena. Ehdotukseni on, että jokainen maatilan emäntä ja isäntä tavataan ja heidän kanssaan pohditaan alustavasti mikä olisi hyvä ratkaisu tulevaisuutta ajattelen. Käynnin ei missään olosuhteissa tarvitse johtaa osakeyhtiöittämiseen – hyvä tavoite on esimerkiksi tarkempi talouden seuranta maatilayrittäjän ymmärtämässä muodossa.

Maatilallinen voisi pohtia vaikka seuraavia kysymyksiä etukäteen: Miten aion kehittää maatilaani seuraavan kahden vuoden aikana? Missä konkreettisissa asioissa minä tarvitsen apua? Miten voin vaikuttaa omaan verotukseeni? Minkälainen kannattavuus tilallani on nykyisin – onko minulla ajatuksia sen parantamiseen? Mikä on minun velanhoitokykyni tällä hetkellä? Miten voin laajentaa liiketoimintaani?

Oikea taho kontaktointiin voisi olla KOSEKin maksuton neuvonta alkuvaiheessa – toki se voi olla jokin muukin taho, esimerkiksi ProAgria – olennaista ei siis ole se kuka kontaktoi, vaan se että jokaista maatilallista lähestytään käynnillä.

Tällä hetkellä KOSEKista saa maksutonta yritysneuvontaa kaikki muut lukuun ottamatta maatilallisia. Uuden ja tehokkaan KOSEKin toimitusjohtajan johdolla tämä kontaktointi ja siihen tarvittava rahoitus järjestyy varmasti hyvin mutkattomasti. Siis ryhdytään toimeen ja tehdään yhdessä maatiloista entistä kannattavampia – Kokkolahan on jo valmiiksi maitomaakunta.

Sari Innanen

kaupunginvaltuutettu, OTM, KTL

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kokkola