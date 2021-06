Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Monikuntalaisten Keski-Pohjanmaa

Monikuntalaisuus on pitkään elänyt termi, mutta nyt sen toteuttaminen on ottanut ison harppauksen. Vallitseva pandemia on osoittanut meille, kuinka monet työtehtävät voidaan hoitaa mainiosti etänä.

Uskon kasvavien etätyöskentelymahdollisuuksien olevan iso mahdollisuus rakkaalle maakunnallemme, sillä pitkään jatkunut trendi isoihin kaupunkeihin muuttamisesta on hieman rauhoittunut pandemian aikana. Iso osa ihmisistä haluaa jatkossakin asua rauhallisemmilla alueilla, mutta ihmiset tarvitsevat myös töitä. On elintärkeää kehittää maakuntaa sellaiseksi, että yritykset haluavat täällä toimia, mutta myös etätyöskentelyä pitää tukea. Se luo uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia, vaikka fyysisesti työpaikat olisivatkin isommissa kaupungeissa.

Tarvitsemme kehitystä kulkuyhteyksiin ympäri maan, varmemmin toimivia verkkoyhteyksiä katvealueille, sekä parempia mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon muuallakin kuin kotipaikkakunnalla. Kaikkiin näihin asioihin tarvitaan yhteistyötä kuntien, maakuntien ja valtion kesken.

Kuntavaalit ovat monipaikkaisuuden edistämisen kannalta tärkeät vaalit, sillä tarvitsemme kuntiin päättäjiä jotka ymmärtävät ja arvostavat myös usemman kunnan välillä kulkevia ihmisiä. Kun kuntapäättäjä ymmärtää ja arvostaa monikuntalaisia, on hänen helppo tehdä kestäviä sekä uusia asukkaita houkuttelevia päätöksiä. Tälläisiä päättäjiä löytyy Keskustanuorista, meillä nimittäin monet ehdokkaat kulkevat esimerkiksi opiskelukaupungin ja kotikunnan välillä.

Eemeli Valli

Keskustanuorten liittohallituksen jäsen

kuntavaaliehdokas

Kokkola