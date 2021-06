Lukijan mielipide: Kruunupyy on hyvä paikka suomenkielisillekin

Osa suomenkielisistä Kruunupyyn kuntalaisista on saanut postilaatikkoonsa perussuomalaisten vaalimainoksen, jonka sisältöä katsoimme aiheelliseksi oikaista.

Me pitkään Kruunupyyssä asuneet suomenkieliset emme tunnista perussuomalaisten kuvausta suomenkielisten ja suomen kielen asemasta kunnassamme. Pitkään on suomen- ja ruotsinkielisten yhteiselo sujunut hyvässä hengessä. Olemme kokeneet, että meidät on otettu avosylin mukaan kunnan aktiiviseen harrastus- ja järjestötoimintaan sekä kunnan luottamustehtäviin. Tämä on ollut hyvä kunta asua ja elää ja tämän hyvän eteen haluamme tehdä työtä jatkossakin.

Toisin kuin vaalilehtisessä kerrotaan, on kunnan päättävissä elimissä pitkään toiminut suomenkielisiä kuntalaisia. Kunnanvaltuuston puheenjohtajana on toiminut mm. kaksi kautta suomenkielinen kuntalainen RKP:n listoilta. Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouksissa käytetään ruotsin kielen ohella suomen kieltä. Valtuutetut saavat esityslistat ja pöytäkirjat halutessaan suomen kielellä.

Suomenkielisen alakoulun perustaminen on ollut säännöllisin väliajoin selvityksen alla. Parhaillaan asiaa selvitetään yhteistyössä kunnan suomenkielisten vanhempien kanssa. Sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii suomenkielinen jaosto.

Elämä on tutkimusten mukaan rikasta eri kulttuurien rajapinnoilla ja sellaiseksi koemme sen myös Kruunupyyn kunnassa.