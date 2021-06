Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Uskalletaan panostaa Kokkolaan

Kuntatalous puhuttaa jälleen. Kuluvaa valtuustokautta leimasi jo ennen korona-aikaa tiukka talouskuri ja loputtomalta tuntuvat leikkauslistat. Viimeisin kaupungin taloutta eheyttävä toimenpide oli tälle vuodelle suunniteltu koko henkilöstön lomautussuunnitelma, joka onneksi alkuvuodesta peruttiin. Kaupungin talous antaa raamit toiminnalle, mutta kaupungilla on oltava rohkeutta katsoa laajemmin. On nähtävä se luvattu "laajempi horisontti".

Olen nyt puolitoista vuotta tehnyt töitä Suomen suurimpien kaupunkien parissa. Yli 100 000:n asukkaan kaupungit Suomessa ovat kasvavia, omien alueidensa moottoreita, mutta kaupunkien tilanteissa ja asenteissa on myös eroja. Kun katsotaan missä Suomen kolkissa on kasvua ja uskoa tulevaan, jyvät erottuvat akanoista.

Menestyvät kaupungit Suomessa luovat asukkailleen ja yrityksille mahdollisuuksien arkea. Kun Suomen yrittäjiltä kysyttiin tärkeintä toimenpidettä, minkä kunnat voivat tehdä, nousi yleisen vetovoiman kehittäminen kirkkaalle ykkössijalle. Kaukana toisena tulivat sujuvat lupaprosessit.

Mitä tuo mahdollisuuksien arki sitten pitää sisällään? Suomalaista muuttoliikettä on tutkittu paljon ja kaupungit vetävät ihmisiä työ- ja opiskelumahdollisuuksilla sekä kulttuurilla, harrastuksilla, monipuolisilla palveluilla. Siis niillä asioilla, jotka antavat meille mahdollisuuksia valita arkeemme merkitystä, elämyksiä ja kokemuksia. Ei ole vähäpätöistä sekään, että kaupungeissa erilaiset ryhmät mahtuvat elämään ilman jatkuvia ennakkoluuloja. Erilaisuuden juhliminen ja salliva ilmapiiri tuo kaupunkeihin etenkin nuoria. Työpaikkojen ja opiskelumahdollisuuksien luomisen on myös tarkoitettava laajempia näkymiä. Lapsiperheet eivät valitse aluetta, jossa ei pidetä naisten työllistymisestä huolta.

Jatkuvalla säästö- ja leikkausjargonilla voimme lopulta säästää itsemme hengiltä. Kun yhtä viimeisintä Kokkolaan sijoittunutta suuryritystä haastateltiin siitä, miksi he valitsivat Kokkolan, nousi kaupungin usko tulevaan keskeisimmäksi syyksi. Koronan jäljiltä Suomella on kaikki mahdollisuudet hypätä isosti mukaan kriisinjälkeiseen kasvuun. Investointiuutisia on tullut viime päivinä ja Kokkolan on saatava tästä oma osansa.

Tulevaisuuden uskoa ja eteenpäin menemistä näytetään investoinneilla hyvinvointiin, koulutukseen ja elinvoimaan. Kukaan ei hakeudu sinne, missä odotetaan valojen sammumista.

Uskalletaan panostaa Kokkolaan.

Tiina Isotalus

Valtuuston puheenjohtaja

kuntavaaliehdokas (sd.)

Kokkola