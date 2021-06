OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja Jyrki Rantalan puheenvuoro: Talous on kasvupyrähdyksen kynnyksellä

Kun olin lapsi, Kemijoessa uitettiin vielä tukkeja vapaasti kohti Kemin paperitehdasta. Näin alkukesän aikana tukki huilasi tulvaveden paineella kiihkeällä vauhdilla. Voimalaitosten tukkirännissä vauhti kiihtyi tukkien pakkautuessa kohti alas vievää syöksyä. Viimeisen reilun vuoden aikana olen välillä tuntenut olevani kuin ajotukki laineilla – koronavirta vie enkä voi vaikuttaa virran suuntaan tai voimakkuuteen.

Taloudessa virta on toisaalla hidastunut, ellei jopa pysähtynyt – toisaalla vauhti on kiihtynyt valtioiden ja keskuspankkien valtaisalla velkaelvytyksellä. Aluksi elvytys oli paikallaan kuin jätkämiehen pussihousut, mutta nyt talouden virta veisi jo itsessään. Velanotto on noussut sellaisiin aallonkorkeuksiin, että pankkimiestä hirvittää. Tuntuu unohtuvan, että joskus velka on myös maksettava. Vallalla on jopa uskomus, että tällainen nollakorkomaailma jatkuu hamaan maailman tappiin. Inflaatio nykii kuitenkin varovaisesti ylöspäin, mikä on näkynyt jo pitkien korkojen nousussa. Jokainen prosenttiyksikkö korkomenoissa kasvattaa valtion kuluja 1,7 miljardilla eurolla vuodessa. Kahden prosenttiyksikön nousu koroissa tarkoittaa yli kolmen miljardin menojen kasvua. Tällaiset prosentit ovat jälleen täysin mahdollisia – mikä menee alas, pompahtaa myös ylös.

Talous niin meillä kuin maailmalla on kasvupyrähdyksen kynnyksellä, mikä ei enää edellyttäisi lisävelkaantumista. Korkojen lisäksi inflaatio eli hintojen nousu on näkynyt mm. metallien, teollisuuskomponenttien, puutavaran ja laivakonttien hinnoissa. Eikä kysymys ole pelkästään hintojen noususta vaan ylipäätään tavaran saatavuudesta. Eikä murheita ole aiheuttanut vain korona. Nimittäin joka puolella tukki ei ole kulkenut yhtä vapaana kuin 80-luvulla Kemijoessa vaan tukkisumaa sai aikaan myös yksittäinen laiva poikittain Suezin kanavassa. Sinne jumittui myös meidän alueen yrityksistä mm. Halpahallin ja KPO:n tavarat.

Tavaran saantia ja hintoja ovat kauhistelleet niin yrittäjät kuin vaikkapa terassilaudan tai polkupyörän ostajat. Ravintolat ja kulttuuriala ovat jumittuneet rajoitusten virtaamattomaan suistoon, mutta toisaalla kauppa käy kuin siima. Muun muassa OP Ryhmän korttiostokset ovat loppukeväästä olleet korkeammalla tasolla kuin aikaa ennen pandemiaa.

Kotitalouksille kertyneet säästövarat ovat siirtyneet osin sijoitustuotteisiin, kuten osakkeisiin. Nyt koronan helpottaessa ja rokotusten edetessä kertyneitä varoja suunnataan yhä enemmän kulutukseen. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannetutkimuksen mukaan teollisuus- ja palveluyritykset kuten myös vähittäiskauppa elävät myönteisissä kehitystunnelmissa, rakennusyrityksissä odotukset ovat varsin maltilliset.

Uutta velkaa ovat Suomessa ottaneet ennätysvauhtia niin valtio kuin asunnonvaihtajatkin. Kotoilu on kunniassaan. Sen sijaan yritysten investointilainanotto on ollut vähäistä. Viimeksi Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä esitti huolensa siitä, että yritykset hakevat heiltä (ja pankeilta) käyttöpääomaa, ei investointirahaa. Heikkilän mukaan investointitahti ei ole lähtenyt liikkeelle: ”investointi on uskon asia ja myrkkyä on epävarmuus, joka liittyy – ei pelkästään koronaan – vaan myös lainsäädäntöön, verotukseen ja työmarkkinoihin”.

Oman työpöytäni ääressä haluan uskoa – ja osin jo näen, että investointien pohjalukemat on nähty. Tätä tukevat myös rahoitusyhtiöiden viestit kone- ja laitehankintojen virtaan lähdöstä. Myös yrityskaupoissa näkyy uutta liikettä; ehkä korona-aika on saanut monen kokeneen yrittäjän pohtimaan, että elämässä on aika vielä kokonaan jollekin uudelle. Alueellemme on lupa odottaa uusia ja isojakin investointiuutisia, mutta aivan yhtä tärkeitä ovat jokaisen hitsipillin kirkas valo, jokaisen moottorin pärinä hallissa tai vasaran kalske pienessä pajassa.

Kemijoella tukit pakkautuivat joskus isojen kivien katveeseen tukkisumaksi. Vanhemmat varoittivat, ettei suman lähellekään saa mennä, koska suman purkautuminen ja tukkien liikkeelle lähtö voi olla hengenvarallista eikä tukkien alta välttämättä ehdi alta pois. Jotkut uskovat vanhempien puheita, jotkut oppivat lukemalla, toiset oppivat muiden virheistä, mutta muutamien täytyy itse päästä juoksemaan uskaliaasti tukkisumaan pyörivien tukkien päällä. No pahemmilta onneksi säästyttiin.

Tämän vaalipäivän jälkeen moni kuntapäättäjä juoksee kuntien tukkisumassa pyörivillä tukeilla koittaen arvioida, mikä reitti parhaiten kantaa. Taito on kiihdyttää ja jarruttaa samassa juoksussa koko ajan parasta ja kantavinta reittiä arvioiden – toivottavasti ymmärtäen, että jos velkasuman alle sujahtaa hyiseen kevätveteen, sieltä ei niin vain noustakaan ylös.