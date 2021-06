Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Tasa-arvo tuo turvallisuutta

Tasa-arvo on hyvin laaja käsite, ja sen painotuksissa on nähtävissä selkeitä eroja, miten se halutaan kulloinkin tuoda esille esim. asuinpaikan, iän, perhetilanteen, sosiaalisen aseman ja jopa sukupuolen mukaan.

Minulle tasa-arvo on erilaisten ihmisten kunnioittamista ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeiden tunnistamista. On sanomattakin selvää, että lapsiperhe tarvitsee erilaista yhteiskunnallista tukea kuin jo lapset aikuisiksi kasvattaneet isovanhemmat. Vanhemmuuden ja isovanhemmuuden elämänkaareen kuuluu myös nuoruuden teinien tukeminen aikuisuuteen.

Kaupungin tehtävä on luoda mahdollisuudet perheiden toimeentulolle yritystoimintaa tukien niin, että työpaikkoja on saatavilla kaikille ja auttaa perheen jäseniä selviämään silloin, kun omat voimavarat eivät riitä. Turvallisuus syntyy suurelta osin perheiden hyvinvoinnin kautta.

Infran tuomat turvallisuushaasteet ovat oma lukunsa. Esimerkkinä puutteellisesta liikenneturvallisuudesta voin mainita Kokkolassa Vanhan Ouluntien Kaustarissa. Kevyenliikenteen väylä on talvella pimeän aikaan vaarallinen, kun valopylväät ovat autokaistojen takana toisella puolen katua. Suojatiet ovat pimeän aikaan todella vaaralliset puutteellisen valaistuksen takia. Kyseessä on pienten koululaisten koulutie. Kevyenliikenteen väylä loppuu Kaskitiehen ja siitä eteenpäin ei ole kuin autokaistat. Pitääkö tapahtua onnettomuus ennen kuin asialle tehdään jotakin.

Kokkola on viihtyisä paikka asua ja elää. Täältä löytyy monipuolisia vapaaseen ulkoiluun innostavia ulkoilureittejä ja rakennettuja harrastepaikkoja. Kaupungin vetovoiman kannalta on olennaista, että Kokkolassa on vireää vapaa-ajan toimintaa.

Olen antanut yhteiskunnallisen panokseni viimeisen valtuustokauden aikana Soiten hallituksen jäsenenä rakentamassa Kokkolan ja maakunnan hyvinvointia terveyden- ja sosiaalitoimen asiat edellä.

Anneli Palosaari

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kokkola