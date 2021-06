Kuntavaaliehdokkaiden mielipide: Vihreiden mietteitä vaalien ydinkysymyksistä

Kokkola-lehdessä (2.6. ja 9.6.) esiteltiin muutamien puolueiden mielipiteitä neljään keskeiseen vaalien kysymykseen Kokkolassa.

Alla Keski-Pohjanmaan Vihreiden hallituksen kokkolalaisehdokkaiden mielipiteet Kokkola-lehden kysymyksiin.

1. Nostetaanko veroja ja panostetaan palveluihin, vai tingitäänkö palveluista ja madalletaan verotusta? Voidaanko ylipäätään verotusta kiristää?

Mielestämme palvelut on tuotettava laadukkaasti ja ne on nyt vedetty jo minimitasolle. Jos palvelutaso uhkaa vaarantua eikä rahoitusta ole mahdollista saada säästämällä muualta tai rakenteita muokkaamalla, on verotusta tuolloin nostettava. Verojen korotus on kuitenkin vasta viimeinen keinomme.

2. Tarvitseeko Kokkola uuden konserttisalin?

Konserttisalille on selkeä tarve ja haluamme olla tukemassa kulttuuria. Rakentaminen ei ole kuitenkaan mahdollista vielä seuraavan valtuustokauden aikana. On priorisoitava kouluinvestointeihin sekä urheilupuistohankkeeseen.

3. Pitäisikö hybridiareena-hankkeen kohdalla jarrutella, ja mieluimmin kehittää jalkapallon olosuhteita Keskuskentällä? Vai pitäisikö Keskuskenttä ottaa asutuskäyttöön, kuten on jo päätetty?

Keskuskenttä on nyt huonolla paikalla. Parkkipaikkoja on liian vähän. Remonttitarvettakin olisi. On parempi sijoittaa jalkapallon pääkenttä uuteen urheilupuistoon hybridiareenan yhteyteen ja ottaa Keskuskentän alue asuinkäyttöön. Hybridiareenalle on löydettävä yksityisiä rahoittajia kaupungin rinnalle.

4. Tarvitseeko kaupungin keskustaa elävöittää? Jos, niin miten se tehdään?

Keskusta kaipaa elävöittämistä, ja se onnistuu, kun saadaan keskustaan lisää asukkaita, varsinkin lapsiperheitä. Keskustaan on rakennettava huokeamman rahan perheasuntoja sekä lisää leikkipuistoja.

Keski-Pohjanmaan Vihreiden hallituksen kokkolalaiset kuntavaaliehdokkaat

Hanna Cygnel, Faisa Egge, Milla Marika Forsell-Tast, Helena Hannila, Tuomas Jukkola, Johanna Laakso