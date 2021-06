Kuntavaaliehdokkaiden mielipide: Pidetään Kannuksen yksityistiet kunnossa

Hyvän maaseutukaupunkipolitiikan kysyntä on kasvamassa. Yksi tekijä ko. politiikassa on yksityisteiden kunnossapito. Yksityistien varrella asuvat ja maata omistavat maksavat Kannuksen kaupungille kaikki verot täysimääräisenä, joten on aivan kohtuullista, että kaupunki antaa verorahoista yksityisteiden tiekunnille pienen siivun tien kunnossapitoa varten.

Kannuksen kaupungin vuoden 2021 talousarvioraamissa verotuloja on arvioitu kertyvän noin 18 660 000 euroa. Kannuksessa avustuksen piirissä on yli kolmekymmentä ns. pysyvän asutuksen yksityistietä ja parikymmentä metsäautotietä. Kokouksessaan 20.1.2021 tekninen lautakunta on myöntänyt yksityisteille ja metsäteille avustuksia noin sataviisitoistatuhatta (115 000) euroa, mikä on hyvin pieni siivu yli kahdeksantoista miljoonan euron verotulokertymästä.

Yksityisteillä on merkittävä vaikutus niiden varrella asuville, sekä yleisesti ja laajemmin elinkeinotoiminnan harjoittamiselle ja arkisten asioiden hoitamiselle. Monella kylällä esim. postin kuljetusautot, paloautot, ambulanssit ja koulutaksit liikennöivät yksityisteitä käyttäen. Lisäksi yksityisteillä on merkittävää vapaa-ajan liikennettä.

Kunnossa oleva yksityistieverkko on elinehto maaseudulla asumiselle. Se helpottaa asukkaiden elämää ja edistää alueen elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittymistä. Elinvoimainen maaseutukaupunki pitää huolta tieverkostosta.

Kannuksen kokoomuksen kanta on, että yksityisteiden avustusta tulee jatkaa kuntavaalikaudella 2021–2025 ja vielä sen jälkeenkin vähintään nykyisellä euromäärällä, ja jopa lisääntyvällä, mikäli kaupungin talous sen sallii. Tästä pidämme kiinni.

Kannuksen kokoomuksen kuntavaaliehdokkaiden puolesta

Sirkka Juusela-Pekkarinen, Kannuksen Kokoomus ry:n pj.

Harri Mäki-Petäjä, vaalipäällikkö