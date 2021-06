Osallistuin Mensan testiin viime vuoden lopulla, enkä kehdannut kertoa siitä juuri kellekään. Kun testitulokset sitten tulivat, kerroin vielä harvemmalle.

Suomen Mensaan voi liittyä kuka tahansa, joka saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98 prosenttia väestöstä. Ylitin tuon rajan, mutta pidin suuni supussa.

Tuskin SM-tason hiihtäjä kokee tarvetta salata, että hän on yksi Suomen huipuista. Miksi minua sitten hävettää myöntää, että olen älyssä mitattuna Suomen huippua? Enhän suinkaan ole sillä huipulla ainoa: Suomen älykkäin kaksi prosenttia vastaa noin 100 000 suomalaista.

Pelkään, että minua pidetään ylimielisenä, jos mainitsen asiasta. Että muut ajattelevat minun kerskuvan "ylivertaisella älylläni". Tämän kolumnin julkaisua emmin pidempään kuin minkään muun kirjoitukseni.

En ylpeile älylläni tai väitä olevani mikään einstein. Valmistuin ylioppilaaksi keskivertoarvosanoin, ja olen paininut yliopistossa kanditutkintoni kanssa jo viisi vuotta. Vieläkään ei ole valmista. Luin lukiossa pitkän matematiikan, mutta en ollut siinä hyvä. Kielissäkään en loistanut.

Mensan testissä mitataan niin sanottua yleisälykkyyttä, joka näyttäytyy monella tavalla. Minun kohdallani se tarkoittaa sitä, että hahmotan helposti laajojakin kokonaisuuksia, ja kiinnostun aiheesta kuin aiheesta.

Älykkyydessä ei ole mitään kerskuttavaa. Älykkyys on ominaisuus, joka on osittain peritty vanhemmilta. Loppu on kiinni muun muassa ympäristötekijöistä. Jotkut ovat lahjakkaita musiikissa, minä olen lahjakas älyllisesti.

Suomalaisessa kulttuurissa on hyve pitää kynttiläänsä vakan alla. Minä en osallistunut Mensan testiin näyttämisenhalusta. Tein sen ymmärtääkseni paremmin itseäni. Minun ei enää tarvitse pohtia, olenko epänormaali koska ajatukseni tuntuvat kulkevan eri polkuja muiden kanssa.

Älykkyys kertoo minusta ihmisenä. Esitellessäni itseni voin yhtä hyvin kertoa, että harrastan vaeltamista ja true crime -podcasteja tai että käyn Mensan tapahtumissa ja ratkon aivopähkinöitä.