Maa- ja metsätalousvaliokunta tukee Vesi on meidän -kansalaisaloitetta – Aloitteen tavoitteena estää vesihuollon yksityistäminen



Maa- ja metsätalousvaliokunnan kanta Vesi on meidän -aloitteeseen on hyväksyvä. Mietintö asiasta valmistui tällä viikolla.

Maa- ja metsätalousvaliokunta on esittänyt torstaina yksimielisesti Vesi on meidän -kansalaisaloitteen hyväksymistä. Kansalaisaloitteen tavoitteena on estää vesihuollon yksityistäminen.