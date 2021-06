Jalkapalloblogi: Tästä päivästä alkaen kannattaa suomifutiksen katsoa vaihteeksi eteenpäin

Totta kai meikäläinen on siihen langennut ja niin olet sinäkin.

Muistellut illasta pimeintä lokakuisella Olympiastadionilla vuoden 1997 marraskuussa, olin siellä minäkin. Fiilistellyt vanhojen Futarien sivuja lehteillen Mara Kuuselan kasarijoukkueilla, joista eräs itse asiassa kävi yllättävän lähellä kisoja. Pohtinut Gijonin ihmettä ja toisaalta tukkua vähemmän iloisia ihmeitä.

On tuntunut, että suomifutis on EM-kisapaikan myötä yli puolentoista vuoden ajan ollut uppoutuneena nostalgiaan, jossa olemme kirjoittaneet itsellemme jalkapallomaan tarinaa. Siinä kertomuksessa surkea murheellisten laulujen laitamaa ponnistaa...

... kuin ponnistaakin todellisten ja täysivaltaisten kansakuntien joukkoon. Kuulostaako tutulta?

Samankaltaisella periaatteellahan itsenäiselle Suomelle valettiin kansallisromanttista pohjaa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Ja kun riittävän hyvään vauhtiin - mukaan lukien itsenäisyys - päästiin niin eräissä piireissä kohottiin mahtiuhoon saakka.

Tarinat ovat tietysti tärkeitä. Skotit kuulemma uskovat, että "it is the tales we tell ourselves that make us who we are" ja pätee tuo myös suomifutikseen.

Nyt olisi joka tapauksessa hyvä aika alkaa katsoa tulevaan ja näyttää sille tulevalle kunnon littipeukkua. Suomifutiksessa on tällä hetkellä massiivinen kaupallinenkin noste, mutta kisahuuma on kaiken kansan ilmiönä nopeasti ohi ellei jotain aivan sensaatiomaista tapahdu.

Todellinen pitkäjänteinen työ seuroissa ja liittotasolla (näistä seurat ylivoimaisesti tärkeämpiä ja liitto parhaimmillaan niiden väkevä tukirakenne) ei ole hyvään tai huonompaan suuntaan riippuvainen näistä EM-kisoista tai tuloksista niissä.

Juuri tänä päivänä eli 12. kesäkuuta vuonna 2021 ei huvita lähteä inhorealistiseen synkistelyyn ja ovathan jotkin ruohonjuuritason asiat nyt oikeasti paremmin kuin kymmenen saati 20 vuotta sitten.

Toisaalta kohtalainen eteenpäinmeno ei kansainvälisessä kilpailussa riitä, jos monessa muussa maassa edetään kohtalaista vauhtia nopeammin. Seurajoukkueiden urheilullisen tason absoluuttinen mittari eli menestys eurokentillä ei lähihistoriassa mairittele.

Ruohonjuuritasosta puheen ollen. Kuntavaalikampanjoissa on jopa tamperelaisehdokas Sanna Marinin suulla puhuttu uusien tekonurmien puolesta eikä Marin ole asialla ensimmäistä kertaa. Keskipohjanmaan levikkialueen ehdokkaita en tässä kontekstissa lähde vaalien aattona nostamaan esille. Eivätkä jalkapallourheilun olosuhteet tällaisen blogin mikrokosmoksen ulkopuolella sentään mitään absoluuttista hyvää edusta.

Juniorien harjoitusolosuhteiden kehittyminen on joka asia, jota voidaan kvantitatiivisilla mittareilla helposti arvioida ja jolla on suoraa syy-yhteyttä siihen kuuluisaan eteenpäin menoon.

Puhe halli- ja keinonurmisukupolvista on viimein loppunut. EM-kisoissa pelaa tänään Suomen A-maajoukkue, joista jokainen Suomessa pelaajaksi kasvanut on tehnyt niin suurelta osin muovialustoilla.

Muovi pohjusti Suomen kisapaikan? Ei nyt ihan niinkään, mutta tavallaan kyllä. Näinpä futisromantikkoa joskus totuus kirpaisee.

---

Saarnaan tulevaan suuntaamisen nimeen, mutten malta olla kertomatta Martti "Mara" Kuuselaan liittyvää anekdoottia. Olin printtimedian juttukeikalla San Marinon ja Suomen EM-karsintaottelussa vuoden 2011 kesäkuussa, Mixu Paatelaisen Suomi otti hyvin nihkeän 1-0 -voiton.

Ihan Uefan standardien mukaisia lehdistöjärjestelyjä ei Serravallen stadionilla ollut, joten päätösvihellyksen aikaan olin jo valmiiksi kentän laidalla.

Kuin varkain viereeni ilmestyi Ylen radiokommentaattorina reissussa ollut Mara, joka alkoi jutella niitä näitä mukavia ja analysoida päättynyttä ottelua. En ollut koskaan aiemmin puhunut hänen kanssaan kasvotusten, mutta mies tuli noin vain juttelemaan kuin vertaiselleen.

Tuo oli yllättävän suuri hetki entiselle pikkupojalle, jonka herkimpien aikojen merkittävin kotimainen valmentajasuuruus Mara oli ainakin, ellei omia junnuvalmentajia lasketa. Ja vaikka laskettaisiin.