Vetelin lukion rehtorin Petri Saaren mielipide: Vetelin lukio on ollut kuulolla Finest Future -hankkeen etenemisestä

Vastauksena Ilpo Åivolle (KP 9.6.) koskien Finest Futuren ideaa Vetelin lukioon:

Kiitoksia Ilpo hyvästä kirjoituksesta. Finest Future-hankkeen kiinnostusta tiedusteltiin Suomen lähilukioyhdistyksen (johon kuuluu 176 lukiota) kautta joulukuun 2020 alussa. Minä rehtorina ilmoitin, että asia kiinnostaa ja haluan tietää asiasta enemmän.

Ennen joululomille lähtöä oli asian tiimoilta ensimmäinen webinaari. Informoin kunnan johtavia viranhaltioita, että olen kuulolla tämmöisen asian tiimoilta. Helmikuussa ja toukokuussa oli seuraavat webinaarit, joissa kerrottiin, kuinka hanke etenee. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että 17 opiskelijaa on tulossa Uzbekistanista ja Vietnamista seitsemään eri lukioon Suomessa. He aloittavat opiskelut ensi elokuussa ja he ehtivät opiskella Suomen kieltä noin puoli vuotta ennen lukion aloittamista ja niin pääsevät lukio-opinnoissa vauhtiin.

Vuosittain ulkomailta lukioon tulevien määrää on tarkoitus nostaa niin, että vuoden 2030 tavoitteeksi on asetettu että 15 000 ulkomailta tulevaa lukiolaista aloittaisi opiskelut. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta paikkaisi hyvin Suomessa tulevaa työvoimapulaa, joka on väistämättä edessä tulevina vuosina pienenevien ikäluokkien vuoksi.

Vetelin lukiossa on se tilanne, että lukio on pieni lukio ja saa valtiolta pienlukiolisää. Pienlukiolisää saa täysimääräisenä siihen saakka, että opiskelijamäärä saavuttaa 40 opiskelijan rajan. Sen jälkeen opiskelijakohtainen valtionosuus pienenee opiskelijamäärän kasvaessa.

Meidän Vetelissä tulee tarkoin laskea, miten saamme lukiotoiminnan pyörimään kustannustehokkaasti ja rasittamatta kunnan taloutta, kuten tälläkin hetkellä tapahtuu. Viekö 20 ulkomaista opiskelijaa meidän opiskelijakohtaisen valtionosuutemme niin pieneksi, että kokonaismäärä valtionosuuksissa ei kasvaisi niin paljon, että sillä saisi katettua syntyvät kulut. Uusia kuluja olisivat kouluajan ulkopuolisen valvojan (pakollinen) palkkaaminen, jonkinlainen asuntola tai asuntokeskittymä, sekä säännöllinen S2-kielen opetus.

Yhteenvetona totean, että olemme olleet alusta saakka kuulolla hankkeen etenemisestä ja nyt katsotaan, kuinka tämä pilotti lähtee liikkeelle. Seuraavaksi mietitään rauhassa oikeat askelmerkit, kuinka kannattaa edetä.

Petri Saari

Vetelin lukion rehtori