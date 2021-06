Helsinki

Kokoomus on pitämässä paikkansa suurimpana kuntapuolueena, arvioi Ylen ennuste. Sen mukaan kokoomus olisi saamassa 21,5 prosenttia äänistä.

SDP on ennusteen mukaan toisena 17,6 prosentin osuudella ja keskusta kolmantena 14,7 prosentilla. Perussuomalaiset on saamassa 14,5 prosenttia äänistä.

Yleisradion ennuste on perinteisesti ennakoinut vaalitulosta melko hyvin.

Ylen ennusteessa vihreät on saamassa 10,9 prosenttia ja vasemmistoliitto 8,0 prosenttia äänistä. RKP:tä olisi äänestänyt Ylen ennusteen mukaan 5,0 prosenttia, kristillisdemokraatteja 3,6 ja Liike Nytiä 1,4 prosenttia.

Äänistä oli hieman kello 22 jälkeen sunnuntaina laskettu 77,6 prosenttia.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa eniten ääniä sai kokoomus, jonka kannatusprosentti oli 20,7. Toisena oli SDP kannatusprosentilla 19,4 ja kolmantena keskusta kannatusprosentilla 17,5. Vihreät sai äänistä 12,5 prosenttia ja perussuomalaiset 8,8 prosenttia. Myös vasemmistoliiton kannatus oli 8,8 prosenttia. RKP:tä äänesti 4,9 prosenttia kansalaisista ja kristillisdemokraatteja 4,1 prosenttia.

Torstaina julkaistussa Ylen kannatusmittauksessa suosituin puolue oli kokoomus 19,6 prosentin kannatuksella. Toisena oli perussuomalaiset 18 prosentin kannatuksella ja kolmantena pääministeripuolue SDP 17 prosentin kannatuksella. Keskustan kannatus oli gallupissa 13 prosenttia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo uskaltavansa jo julistautua kuntavaalien voittajaksi. Orpon mukaan kokoomuksen viesti on purrut.

Ylen noin kello 22.15 julkistetun ennusteen mukaan kokoomus on kärkipaikalla 21,5 prosentin kannatuksella.

Kokoomus on säilyttämässä paikkansa myös Helsingin suurimpana puolueena. Helsinki saa Orpon mukaan Juhana Vartiaisesta erinomaisen pormestarin.

– Hän on talousmies, hänellä on kokemusta johtamisesta ja hän on äärettömän hieno persoona. Helsinki ja helsinkiläiset saavat hänestä todella hyvän pormestarin.

Pitkin iltaa puoluejohtaja on kiitellyt kokoomuksen yli 6 000 ehdokasta. Hyvän tuloksen pystyi hänen mukaansa ennakoimaan tunnelmasta vaalikentillä.

– Toinen asia, mikä tuli vastaan vaalikentillä erittäin paljon oli se, että suomalaiset halusivat muutosta Suomen hallituksen politiikan linjaan. Kokoomus on siinä selkeä vaihtoehto, Orpo sanoi.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin luonnehtii puolueen kuntavaalitulosta pettymykseksi, mikäli se vastaa Ylen ennustetta. Ennuste povaa SDP:lle 17,6 prosentin kannatusta, mikä on vajaat kaksi prosenttiyksikköä heikompi kuin edellisten kuntavaalien tulos.

– On selvää, että kun kannatus vähenee, niin ei siihen puheenjohtaja ikinä voi tyytyväinen olla. Varmasti tulemme hyvin tarkasti analysoimaan vaalituloksen, Marin sanoi.

Marin uskoi, että hallitusvastuu ja vaikeat, ihmisten arkeen vaikuttavat päätökset korona-aikana ovat saattaneet vaikuttaa SDP:n tulokseen.

Marin ei osannut arvioida, kuinka paljon esimerkiksi hänen ja valtioneuvoston kanslian ympärillä vellonut aamiaiskohu vaikutti tulokseen. Marin myös väläytti Ylen kuntavaalitentissä ennen vaaleja ajatusta kuntaveron progressiosta. Hän ei kuitenkaan uskonut, että keskustelu heijastui tulokseen.

– En usko, että mikään yksittäinen teema erityisesti on korostunut. Toivon mukaan ihmiset ovat ajatelleet kunnan tehtäviä ja palveluita äänestäessään, Marin sanoi aiemmassa haastattelussa tulosillan aikana.

Marin ilmaisi myös olevansa surullinen alhaisesta äänestysprosentista. Äänestämässä kävi 55,1 prosenttia äänioikeutetuista, kun viime kuntavaaleissa vuonna 2017 äänestysprosentti oli 58,9.

– Olisin toivonut, että olisimme päässeet yli 60 prosentin äänestysaktiivisuuden, Marin sanoi.

SDP on kuitenkin jatkamassa edellisten kuntavaalien tapaan toiseksi suurimpana kuntapuolueena. Suurimpana puolueena jatkaa Ylen ennusteen mukaan kokoomus 21,5 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho sanoo, että Ylen vaaliennusteen perusteella puolueen tulos näyttää varsin hyvältä, vertaa sitä mihin tahansa. Hän lisää, että puolueen vaalitulokseen on ladattu muiden kuin perussuomalaisten taholta enemmän odotuksia. Halla-ahon mukaan puolue ei ole koskaan pystynyt kuntavaaleissa täysimääräisesti realisoimaan valtakunnallista kannatustaan ja tämä selittyy pitkälti äänestysaktiivisuudella.

Ylen ennusteen mukaan perussuomalaiset on saamassa 14,5 prosenttia äänistä. Ylen torstaina julkaistu gallup povasi perussuomalaisille 18 prosentin kannatusta. Viime kuntavaaleissa vuonna 2017 perussuomalaiset sai 8,8 prosenttia äänistä. Kyseessä on siis monen prosenttiyksikön nousu edellisiin vaaleihin verrattuna.

Yleisradion ennuste on perinteisesti ennakoinut vaalitulosta melko hyvin. Halla-aholta kysyttiin, miten valtuutettujen määrän nousu tulee näkymään.

– Se tulee näkymään siten, että perussuomalaisten arvot ja linjaukset kuuluvat entistä selvemmin kaikissa keskusteluissa ja päätöksenteossa, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mukaan perussuomalaiset on aina avoimia yhteistyölle kaikkien kanssa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo, että puolue on valmis yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Samalla hän muistutti, että vaalien voittajilla on myös vastuuta ja sitten ei enää sivupöydistä voi huudella.

Saarikko mainitsi, että Ylen ennuste 14,7 prosentin kannatuksesta on keskustalle huomattavasti parempi kuin viikon viimeisimmät gallupit olivat. Ennuste on myös korkeampi kuin keskustan viime eduskuntavaalien tulos. Saarikko kuitenkin myönsi puolueen menettävän asemiaan suhteessa viime vaaleihin.

Tulokset ovat ennusteen mukaan perussuomalaisten kanssa lähellä toisiaan. Saarikon mukaan sellaisen asetelman perussuomalaiset halusivat kuntavaaleihin rakentaa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo harmittelee ilmastoasioiden ja koulutuksen jäämistä muiden asioiden alle kuntavaalien puheenjohtajatenteissä. Hänen mukaansa se selittää vihreiden vaalitappiota.

Vihreät on Ylen ennusteen mukaan saamassa kuntavaaleissa 10,9 prosentin kannatuksen, mikä on 1,6 prosenttia vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

– Valitettavasti vaikkapa puheenjohtajatenteissä ei ole juurikaan puhuttu ilmastonmuutoksesta tai koulutuksesta. Ne arjen tärkeimmät kysymykset ovat tuntuneet jääneen ensinnäkin ehkä koronan alle ja sen jälkeen aamupalakohujen ja muiden alle, mitä pidän harmillisena, Ohisalo sanoi Ylen haastattelussa.

//Päivitetty kello 22.48: Lisätty puheenjohtajien kommentteja